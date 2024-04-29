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Дело Сольского. Суд избрал меры пресечения другим подозреваемым

Фото: суд избрал меры пресечения другим подозреваемым по делу по завладению землей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Судьи Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) избрали меры пресечения еще к трем подозреваемым по делу о завладении землей в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Речь идет о подозреваемых по делу о завладении землей в Сумской области площадью около 2,5 тысячи гектаров стоимостью 291 млн гривен и попытки завладения землей площадью около 3,3 тысячи гектаров стоимостью 190 млн гривен. 

В соответствии с решением судей:

  • к одному из соорганизаторов применена мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 30 млн гривен; 
  • к одному из пособников - содержание под стражей с залогом в 5 млн гривен; 
  • к другому пособнику - залог в размере 7,5 млн гривен. 

Дело Сольского 

23 апреля Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и САП объявили о подозрении министру аграрной политики и продовольствия Украины Николаю Сольскому. Как и упоминалось выше, речь шла о деле о незаконном завладении землей в Сумской области. 

Сольский, со своей стороны, заявил, что расследование касается периода 2017-2018 годов, когда он работал адвокатом. Тогда же якобы состоялся спор между госпредприятиями и ветеранами АТО за земли, которые были предоставлены последним в соответствии с законом. 

Уже 25 апреля министр подал в Верховную Раду заявление об отставке. На следующий день ВАКС принял решение отправить Сольского под стражу на следующие два месяца, но с возможностью внесения залога в размере более 75 млн гривен. В тот же день, после внесения залога, министра отпустили

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САП