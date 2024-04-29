Дело Сольского. Суд избрал меры пресечения другим подозреваемым

Речь идет о подозреваемых по делу о завладении землей в Сумской области площадью около 2,5 тысячи гектаров стоимостью 291 млн гривен и попытки завладения землей площадью около 3,3 тысячи гектаров стоимостью 190 млн гривен.

В соответствии с решением судей:

к одному из соорганизаторов применена мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 30 млн гривен;

к одному из пособников - содержание под стражей с залогом в 5 млн гривен;

к другому пособнику - залог в размере 7,5 млн гривен.

Дело Сольского

23 апреля Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и САП объявили о подозрении министру аграрной политики и продовольствия Украины Николаю Сольскому. Как и упоминалось выше, речь шла о деле о незаконном завладении землей в Сумской области.

Сольский, со своей стороны, заявил, что расследование касается периода 2017-2018 годов, когда он работал адвокатом. Тогда же якобы состоялся спор между госпредприятиями и ветеранами АТО за земли, которые были предоставлены последним в соответствии с законом.

Уже 25 апреля министр подал в Верховную Раду заявление об отставке. На следующий день ВАКС принял решение отправить Сольского под стражу на следующие два месяца, но с возможностью внесения залога в размере более 75 млн гривен. В тот же день, после внесения залога, министра отпустили.