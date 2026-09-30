Справа Сенниченка: експерт порушив питання про доцільність держвитрат у розслідуванні

У справі колишнього голови ФДМ Дмитра Сенниченка з’явилося питання про можливу роль так званого "адміністративного модуля" у боротьбі за вплив на ОПЗ та ОГХК.

Шнайдер порушує питання, чи могли державні ресурси використовуватися у багаторічному протистоянні за приватні бізнес-інтереси під виглядом антикорупційного розслідування.



За оцінкою сторони захисту, яку наводить автор публікації, на справу могли бути витрачені державні ресурси вартістю у сотні мільйонів гривень. При цьому конкретного розрахунку цієї суми у дописі не наведено.



Захист пов’язує ці витрати з версією про можливе використання кримінального провадження для вирішення комерційного конфлікту та перерозподілу впливу на державні підприємства. Саме тому одним із ключових питань є те, чиї інтереси могли стояти за боротьбою навколо ОПЗ та ОГХК.

Що відомо про "адміністративний модуль"

Одним із аргументів захисту є меморандум від 14 червня 2021 року. За даними публікації, у ньому йдеться про контроль над бізнес-процесами ОПЗ та ОГХК і розподіл майбутніх доходів між Сергієм Байраком, родиною Сало та представниками так званого "адміністративного модуля".



Захист ставить питання, хто саме міг стояти за цим визначенням, які інтереси представляв "модуль" та чи міг він впливати на подальший розвиток ситуації навколо державних підприємств.

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Окремо у публікації порушується питання ролі Сергія Байрака, який уклав угоду зі слідством. Захист ставить під сумнів необхідність оцінювати його свідчення окремо від можливих мотивів, контактів та координації його дій.

Деталі справи Сенниченка

НАБУ і САП обвинувачують Дмитра Сенниченка та інших фігурантів у заволодінні коштами ОПЗ та ОГХК, а також легалізації коштів. За даними реєстру справи, йдеться про понад 700 млн грн збитків підприємствам та понад 10 млрд грн легалізованих коштів. Наразі справа перебуває на стадії підготовчого провадження у ВАКС.



Сторона захисту наполягає на відсутності складу злочину та окремо звертає увагу на обставини формування обвинувачення. У вересні 2026 року у ВАКС відбулося перше підготовче засідання, наступне заплановане на 2 жовтня.