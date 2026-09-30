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Дело Сенниченко: эксперт поднял вопрос о целесообразности госрасходов в расследовании

20:47 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Бойко
Дело Сенниченко: эксперт поднял вопрос о целесообразности госрасходов в расследовании Дмитрий Сенниченко (фото из открытых источников)
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В деле бывшего главы ФГИ Дмитрия Сенниченко появился вопрос о возможной роли так называемого "административного модуля" в борьбе за влияние на ОПЗ и ОГХК.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию блогера Михаила Шнайдера в Facebook.

Шнайдер поднимает вопрос, могли ли государственные ресурсы использоваться в многолетнем противостоянии за частные бизнес-интересы под видом антикоррупционного расследования.

По оценке стороны защиты, которую приводит автор публикации, на дело могли быть израсходованы государственные ресурсы стоимостью в сотни миллионов гривен. При этом конкретный расчет этой суммы в сообщении не приведен.

Защита связывает эти расходы с версией о возможном использовании уголовного производства по разрешению коммерческого конфликта и перераспределению влияния на государственные предприятия. Именно поэтому одним из ключевых вопросов является то, чьи интересы могли стоять за борьбой вокруг ОПЗ и ОГХК.

Что известно об "административном модуле"

Одним из аргументов защиты является меморандум от 14 июня 2021 года. По данным публикации, в нем говорится о контроле над бизнес-процессами ОПЗ и ОГХК и распределении будущих доходов между Сергеем Байраком, семьей Сало и представителями так называемого "административного модуля".

Защита задает вопрос, кто именно мог стоять за этим определением, какие интересы представлял "модуль" и мог ли он влиять на дальнейшее развитие ситуации вокруг государственных предприятий.

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Отдельно в публикации поднимается вопрос роли Сергея Байрака, который заключил соглашение со следствием. Защита подвергает сомнению необходимость оценивать его показания отдельно от возможных мотивов, контактов и координации его действий.

Подробности дела Сенниченко

НАБУ и САП обвиняют Дмитрия Сенниченко и других фигурантов в завладении ОПЗ и ОГХК, а также легализации средств. По данным реестра дела, речь идет о более чем 700 млн грн убытков предприятиям и более 10 млрд грн легализованных средств. Сейчас дело находится в стадии подготовительного производства в ВАКС.

Сторона защиты настаивает на отсутствии состава преступления и отдельно обращает внимание на обстоятельства формирования обвинения. В сентябре 2026 года в ВАКС состоялось первое подготовительное заседание, следующее запланировано на 2 октября.

Напомним, в апреле 2023 года Сенниченко объявили в международный розыск, а в мае 2024 года суд заочно арестовал экс-председателя Фонда госимущества Украины.

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