Справа проти екскомандувача ОТУ "Харків": суд залишив без змін запобіжний захід

Справа проти Галушкіна

20 січня Служба безпеки України (СБУ) та Державне бюро розслідувань повідомили про затримання генералів та полковника, відповідальних за невдалу оборону Харківської області під час наступу окупантів у 2024 році. Того ж дня Галушкіну було повідомлено про підозру у недбалому ставленні до служби, вчиненому в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

Вже 21 січня йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з заставою у 5 млн гривень. Наступного дня за нього внесли заставу, але після виходу з СІЗО - вручили нову підозру.

Детальніше про цю справу - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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