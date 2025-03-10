Дело против экс-командующего ОТГ "Харьков": суд оставил без изменений меру пресечения

Дело против Галушкина

20 января Служба безопасности Украины (СБУ) и Государственное бюро расследований сообщили о задержании генералов и полковника, ответственных за неудачную оборону Харьковской области во время наступления оккупантов в 2024 году. В тот же день Галушкину было сообщено о подозрении в халатном отношении к службе, совершенном в условиях военного положения, повлекшем тяжкие последствия.

Уже 21 января ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 5 млн гривен. На следующий день за него внесли залог, но после выхода из СИЗО - вручили новое подозрение.

Подробнее об этом деле - читайте в материале РБК-Украина.

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