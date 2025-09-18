ua en ru
Чт, 18 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Справа олігарха Новинського: суд обрав екснардепу-втікачу запобіжний захід

Україна, Четвер 18 вересня 2025 15:42
UA EN RU
Справа олігарха Новинського: суд обрав екснардепу-втікачу запобіжний захід Фото: екснардеп Вадим Новинський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

Печерський районний суд 15 вересня обрав запобіжний захід "куратору" Російської православної церкви (РПЦ) в Україні, колишньому народному депутату Верховної Ради кількох скликань від забороненої політичної партії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань..

За даними джерел РБК-Україна, мова йде про олігарха та екснардепа від забороненої партії "Опозиційний блок" Вадима Новинського. Зазначається, що його підозрюють у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі та ненависті. Суд обрав Новинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Деталі справи Новинського

За даними слідства, з початку збройної агресії Росії проти України у 2014 році Новинський просував російські пропагандистські наративи через засоби масової інформації, соціальні мережі та власний сайт.

Також Новинський намагався формувати в українському суспільстві антивладні та проросійські настрої, окрім цього, виправдовував російську агресію. Серед іншого, олігарх був відомий, як "куратор" РПЦ в Україні та виконував вказівки патріарха російської церкви Кирила (Гундяєва).

Де наразі Новинський?

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Новинський втік за кордон і зараз переховується там. Нардепські повноваження він склав. При цьому Новинський намагається продовжувати здійснення інформаційного впливу на українське суспільство.

Низка експертиз правоохоронних органів підтвердила, що Новинський діє в інтересах російського режиму. А його дії несуть в собі ознаки злочинної діяльності, спрямованої проти суверенітету України, державній безпеці та на користь російським окупантам.

Ще 18 січня 2025 року ДБР та Служба безпеки України оголосили про підозру Новинському. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

До цього у січні 2023 року президент Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти Новинського серед інших російських поплічників в Україні. А у квітні 2023 року за поданням СБУ було заарештовано активи Новинського на 144 мільйони гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вадим Новинський ДБР
Новини
Дрони вдарили по нафтохімічному комплексу "Газпрому" в Башкирії
Дрони вдарили по нафтохімічному комплексу "Газпрому" в Башкирії
Аналітика
Закриють небо? Чи наважиться НАТО збивати російські дрони і ракети над Україною
Роман Коткореспондент РБК-Україна Закриють небо? Чи наважиться НАТО збивати російські дрони і ракети над Україною