Справа олігарха Новинського: суд обрав екснардепу-втікачу запобіжний захід
Печерський районний суд 15 вересня обрав запобіжний захід "куратору" Російської православної церкви (РПЦ) в Україні, колишньому народному депутату Верховної Ради кількох скликань від забороненої політичної партії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань..
За даними джерел РБК-Україна, мова йде про олігарха та екснардепа від забороненої партії "Опозиційний блок" Вадима Новинського. Зазначається, що його підозрюють у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі та ненависті. Суд обрав Новинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Деталі справи Новинського
За даними слідства, з початку збройної агресії Росії проти України у 2014 році Новинський просував російські пропагандистські наративи через засоби масової інформації, соціальні мережі та власний сайт.
Також Новинський намагався формувати в українському суспільстві антивладні та проросійські настрої, окрім цього, виправдовував російську агресію. Серед іншого, олігарх був відомий, як "куратор" РПЦ в Україні та виконував вказівки патріарха російської церкви Кирила (Гундяєва).
Де наразі Новинський?
Після початку повномасштабного вторгнення РФ Новинський втік за кордон і зараз переховується там. Нардепські повноваження він склав. При цьому Новинський намагається продовжувати здійснення інформаційного впливу на українське суспільство.
Низка експертиз правоохоронних органів підтвердила, що Новинський діє в інтересах російського режиму. А його дії несуть в собі ознаки злочинної діяльності, спрямованої проти суверенітету України, державній безпеці та на користь російським окупантам.
Ще 18 січня 2025 року ДБР та Служба безпеки України оголосили про підозру Новинському. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
До цього у січні 2023 року президент Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти Новинського серед інших російських поплічників в Україні. А у квітні 2023 року за поданням СБУ було заарештовано активи Новинського на 144 мільйони гривень.