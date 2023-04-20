СБУ арештувала газ, що належав компанії проросійського олігарха Новинського

СБУ арештувала активи підсанкційного олігарха Вадима Новинського на понад 144 млн гривень. Зокрема, мова йде про мільйони кубометрів газу, що знаходилися у сховищах АТ "Укртрансгаз".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Накладено арешт на 18 млн кубометрів газу, який компанії проросійського олігарха Вадима Новинського зберігали у сховищах АТ "Укртрансгаз" та намагались відчужити на користь третіх осіб для уникнення санкцій РНБО", - йдеться в повідомленні.

Загальна вартість арештованих обсягів блакитного палива становить більше ніж 144 млн гривень.

Як розповіли в СБУ, щоб уникнути санкцій РНБО, Новинський перереєстрував власні газовидобувні підприємства на декількох афілійованих осіб, які безпосередньо пов’язані з РФ.

Для реалізації оборудки він залучив підконтрольних приватних нотаріусів і державних реєстраторів. Втім, співробітники СБУ викрили злочинну схему і заблокували її.

У межах кримінального провадження за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Як повідомлялось, буквально 13 квітня, СБУ арештувала майно олігарха Вадима Новинського на понад 3,5 млрд гривень.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в кінці 2022 року президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти низки осіб, серед яких також був колишній нардеп Вадим Новинський. Пізніше президент посилив обмеження проти олігарха.