Дело олигарха Новинского: суд избрал беглому экс-нардепу меру пресечения

Украина, Четверг 18 сентября 2025 15:42
Дело олигарха Новинского: суд избрал беглому экс-нардепу меру пресечения Фото: экс-нардеп Вадим Новинский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Печерский районный суд 15 сентября избрал меру пресечения "куратору" Русской православной церкви (РПЦ) в Украине, бывшему народному депутату Верховной Рады нескольких созывов от запрещенной политической партии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

По данным источников РБК-Украина, речь идет об олигархе и экс-нардепе от запрещенной партии "Оппозиционный блок" Вадиме Новинском. Отмечается, что его подозревают в государственной измене и разжигании религиозной вражды и ненависти. Суд избрал Новинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Детали дела Новинского

По данным следствия, с начала вооруженной агрессии России против Украины в 2014 году Новинский продвигал российские пропагандистские нарративы через средства массовой информации, социальные сети и собственный сайт.

Также Новинский пытался формировать в украинском обществе антивластные и пророссийские настроения, кроме этого, оправдывал российскую агрессию. Среди прочего, олигарх был известен, как "куратор" РПЦ в Украине и выполнял указания патриарха российской церкви Кирилла (Гундяева).

Где сейчас Новинский?

После начала полномасштабного вторжения РФ Новинский сбежал за границу и сейчас скрывается там. Нардепские полномочия он сложил. При этом Новинский пытается продолжать осуществление информационного воздействия на украинское общество.

Ряд экспертиз правоохранительных органов подтвердил, что Новинский действует в интересах российского режима. А его действия несут в себе признаки преступной деятельности, направленной против суверенитета Украины, государственной безопасности и в пользу российским оккупантам.

Еще 18 января 2025 года ГБР и Служба безопасности Украины объявили о подозрении Новинскому. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

До этого в январе 2023 года президент Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против Новинского среди других российских приспешников в Украине. А в апреле 2023 года по представлению СБУ были арестованы активы Новинского на 144 миллиона гривен.

