Зеленський ввів санкції проти Новинського та намісника Києво-Печерської лаври
Президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти колишнього народного депутата Вадима Новинського. Також під санкції потрапив намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло та низка інших священнослужителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
Зеленський підписав указ про введення в дію санкцій РНБО 24 січня. Термін дії санкцій - п'ять років. Згідно з ними, блокуються активи та кошти фігурантів, забороняється користуватися державними землями та іншими активами, виводити капітал з України та інше.
До санкційного списку внесли:
- екс-нардеп Вадим Новинський;
- намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ, митрополит Вишгородський та Чорнобильський Павло;
- так званий "митрополит Сімферопольський і Кримський Руської православної церкви" Швець Ростислав;
- так званий "єпископ Бахчисарайський, вікарій Сімферопольської єпархії Руської православної церкви" Чернишов Костянтин;
- так званий "єпископ Джанкойський і Роздольненський Руської православної церкви, керуючий Джанкойською єпархією" Овсянніков Олександр;
- так званий "архієпископ Ровеньківський і Свердловський Руської православної церкви" Таранов Олександр;
- митрополит Ізюмський і Куп'янський Української православної церкви Іванов Олег;
- єпископ Роменський і Буринський Української православної церкви Маслєнніков Олексій;
- так званий "єпископ Коктебельський Руської православної церкви, вікарій Феодосійської єпархії" Опанасенко В'ячеслав;
- керуючий Феодосійською єпархією Української православної церкви, митрополит Платон.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна ввела санкції проти 22 релігійних діячів Російської Православної Церкви.
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