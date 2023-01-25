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Зеленський ввів санкції проти Новинського та намісника Києво-Печерської лаври

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Київ, Середа 25 січня 2023 10:21
Зеленський ввів санкції проти Новинського та намісника Києво-Печерської лаври Фото: Вадим Новинський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти колишнього народного депутата Вадима Новинського. Також під санкції потрапив намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло та низка інших священнослужителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Зеленський підписав указ про введення в дію санкцій РНБО 24 січня. Термін дії санкцій - п'ять років. Згідно з ними, блокуються активи та кошти фігурантів, забороняється користуватися державними землями та іншими активами, виводити капітал з України та інше.

До санкційного списку внесли:

  • екс-нардеп Вадим Новинський;
  • намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ, митрополит Вишгородський та Чорнобильський Павло;
  • так званий "митрополит Сімферопольський і Кримський Руської православної церкви" Швець Ростислав;
  • так званий "єпископ Бахчисарайський, вікарій Сімферопольської єпархії Руської православної церкви" Чернишов Костянтин;
  • так званий "єпископ Джанкойський і Роздольненський Руської православної церкви, керуючий Джанкойською єпархією" Овсянніков Олександр;
  • так званий "архієпископ Ровеньківський і Свердловський Руської православної церкви" Таранов Олександр;
  • митрополит Ізюмський і Куп'янський Української православної церкви Іванов Олег;
  • єпископ Роменський і Буринський Української православної церкви Маслєнніков Олексій;
  • так званий "єпископ Коктебельський Руської православної церкви, вікарій Феодосійської єпархії" Опанасенко В'ячеслав;
  • керуючий Феодосійською єпархією Української православної церкви, митрополит Платон.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна ввела санкції проти 22 релігійних діячів Російської Православної Церкви.

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