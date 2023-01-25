Зеленський ввів санкції проти Новинського та намісника Києво-Печерської лаври

Президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти колишнього народного депутата Вадима Новинського. Також під санкції потрапив намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло та низка інших священнослужителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Зеленський підписав указ про введення в дію санкцій РНБО 24 січня. Термін дії санкцій - п'ять років. Згідно з ними, блокуються активи та кошти фігурантів, забороняється користуватися державними землями та іншими активами, виводити капітал з України та інше. До санкційного списку внесли: екс-нардеп Вадим Новинський;

намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ, митрополит Вишгородський та Чорнобильський Павло;

так званий "митрополит Сімферопольський і Кримський Руської православної церкви" Швець Ростислав;

так званий "єпископ Бахчисарайський, вікарій Сімферопольської єпархії Руської православної церкви" Чернишов Костянтин;

так званий "єпископ Джанкойський і Роздольненський Руської православної церкви, керуючий Джанкойською єпархією" Овсянніков Олександр;

так званий "архієпископ Ровеньківський і Свердловський Руської православної церкви" Таранов Олександр;

митрополит Ізюмський і Куп'янський Української православної церкви Іванов Олег;

єпископ Роменський і Буринський Української православної церкви Маслєнніков Олексій;

так званий "єпископ Коктебельський Руської православної церкви, вікарій Феодосійської єпархії" Опанасенко В'ячеслав;

керуючий Феодосійською єпархією Української православної церкви, митрополит Платон.