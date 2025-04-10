Справа Насірова: ВАКС продовжив запобіжний захід екскерівнику ДФС

Справа проти Насірова

Колишнього голову ДФС затримали у 2017 році за підозрою в отриманні хабаря в розмірі 722 мільйони гривень від бізнесмена Олега Бахматюка. Йому обрали запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави в розмірі 100 мільйонів гривень, але він вийшов із СІЗО вже через кілька днів.

У 2022-му ВАКС повторно обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави в розмірі 523,2 млн гривень. Він вийшов під заставу вже у травні 2023-го.

9 квітня Насіров не з'явився на суд. Тоді ж захист заявив, що він почав служити у ЗСУ на стадії судових дебатів. Наступного дня, 10 квітня, у ЗСУ скасували наказ про його мобілізацію.

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