Слідство у справі Насірова про хабар у 722 млн гривень завершено

Правоохоронці закінчили розслідування справи щодо колишнього очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова та його радника. Їх підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 722 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Telegram.

Слідчі встановили, що протягом 2015-2016 років глава ДФС одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн гривень неправомірної вигоди від власника компаній аграрного холдингу за відшкодування ПДВ в прискореному режимі.

Хабар нарахували в іноземній валюті (5,5 млн доларів та 21 млн євро) через низку компаній, зареєстрованих за кордоном, які належали власнику одного з агрохолдингів.

Колишній чиновник виводив кошти через підприємства-нерезиденти, контроль над діяльністю яких здійснювався безпосередньо Насіров, його радник та інші особи, переважно родичі.

"Для перерахування коштів між вказаними юридичними особами під виглядом надання та отримання позик або постачання продукції підозрюваними також були залучені й інші підприємства-посередники, зареєстровані за межами України. При цьому частина коштів такої неправомірної вигоди була сформована безпосередньо із грошових коштів бюджетного відшкодування ПДВ, конвертованих в іноземну валюту", - пояснює слідство.

Дії Насірова кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 ККУ, його радника - за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ККУ. Слідство щодо власника агрохолдингу ще триває.

Правоохоронці закінчили слідство щодо Насірова та його радника. Матеріали справи відкрили для адвокатів екс-глави ДФС.