Дело Миндича. Умеров дал показания детективам НАБУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-службы СНБО и публикацию " УП ".

Как отметили в Совете нацбезопасности и обороны, разговор Умерова с детективами был конструктивным.

Изначально в медиа появилась информация о том, что Умеров был вызван в НАБУ в статусе свидетеля, чтобы дать показания по эпизоду о вмешательстве в деятельность госслужащего

Дело Миндича

Напомним, бизнесмена Тимура Миндича подозревают в координации работы преступной организации, которая брала откаты у контрагентов "Энергоатома".

После этого полученные деньги отмывали в офисе, который функционировал в одном из помещений в центре Киева.

Миндича так и не задержали - ему удалось сбежать из Украины. В Государственной пограничной службе рассказали, что бизнесмен выехал на законных основаниях.

На фоне скандала в СМИ появились слухи о том, что Миндич контактировал с Умеровым, когда тот был министром обороны, и пытался добиться от него решения о принятии Государственным оператором тыла бронежилетов, которые не прошли контроль качества.

В момент распространения таких слухов Умеров находился в командировке. В Telegram-каналах даже появился вброс о том, что секретарь СНБО якобы не вернется в Украину, но это был фейк.

Сам Умеров подчеркивал, что попытки связать его работу с чьим-либо влиянием не имеют оснований. Он отметил, что когда занимал должность министра обороны, общался с производителями, поставщиками вооружения и лоббистами, что является обычной практикой.

Умеров подтвердил встречу с Миндичем, на которой обсуждался контракт на бронежилеты. По его словам, соглашение позже расторгли из-за несоответствия продукции требованиям, и поставок не было.