Головна » Життя » Суспільство

"Справа Міндіча": НАБУ знайшло півтисячі досьє на детективів та депутатів

Вівторок 25 листопада 2025 14:27
UA EN RU
"Справа Міндіча": НАБУ знайшло півтисячі досьє на детективів та депутатів Фото: Олександр Абакумов (nabu.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Детективи НАБУ під час обшуків за "справою Міндіча" виявили більше 500 досьє на працівників НАБУ та САП, а також на депутатів, які могли використовуватись для тиску на осіб.

Про це заявив детектив НАБУ Олександр Абакумов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання комітету ВР з питань антикорупційної політики за участі НАБУ, САП, НАЗК, АРМА та СБУ.

Зазначається, що у так званому бек-офісі фігурантів справи про корупцію в енергетиці знайшли 527 довідок на детективів НАБУ та різних посадовців.

За його словами, фігуранти стежили за діяльністю детективів НАБУ та їхнім пересуванням по Києву з використанням бази "Безпечне місто".

"Ми бачимо збір інформації про місця мешкання детектив НАБУ, їхніх родичів, їхніх дітей, контактних даних та всякої інформації, яку можуть використати для тиску", - сказав Абакумов.

Слідчі також встановили, що члени організації загалом зібрали 527 довідок щодо різних впливових людей у державі.

На кого збирали досьє працівники бек- офіса:

  • 15 детективів НАБУ, які займалися розслідуваннями. Серед них – детективи НАБУ Руслан Магамедрасулов, Віталій Тебекін, Євген Токарєв, які отримали підозри;
  • 16 чинних народних депутатів, зокрема члени Комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна та Ярослав Железняк;
  • 18 міністрів та їхніх заступників;
  • 9 співробітників СБУ;
  • 10 журналістів, серед них – Юрій Ніколов, нині покійний Олексій Шалайський та ін.;
  • Екс-голова "Укренерго" та колишній голова "Нафтогазу".

Цікаво, що на частині довідок є позначка "звіт сформовано виключно для внутрішнього користування без права на розповсюдження". Це може свідчити, що інформацію брали із закритих баз даних, можливо, одного з правоохоронних органів.

За словами Абакумова, частина файлів сформована 17 липня 2025 року – до скандальних масових обшуків у НАБУ.

"Щодо співробітників НАБУ ми бачимо тенденцію. Наприклад, я підписую запит на "Енергоатом" щодо отримання окремих документів 22 січня 2025 року. А вже через 8 днів, 30 січня, у цієї злочинної організації вже є профіль на мене", - зазначив детектив.

Він також вважає, що одним із джерел "витоків" для потенційних підозрюваних НАБУ є "цілеспрямована робота інших органів влади чи правоохоронних органів".

Нагадаємо, що НАБУ та САП 10 листопада опублікували так звані "плівки Міндіча", які свідчать про те, що в "Енергоатомі" працювала схема відкатів – від фірм-підрядників вимагали 10-15% від суми угоди.

До скандалу також виявились причетними вже екс-міністр юстиції Герман Галущенко та екс-міністр енергетики Світлана Гринчук. Також Мнідіча підозрюють у тиску на нинішнього секретаря РНБО Рустема Умерова, який займав раніше пост міністра оборони.

РБК-Україна писало, що СБУ запросило у НАБУ матеріали з ознаками держзради у справі "плівок Міндіча".

