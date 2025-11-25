"Дело Миндича": НАБУ нашло полтысячи досье на детективов и депутатов

Детективы НАБУ во время обысков по "делу Миндича" обнаружили более 500 досье на работников НАБУ и САП, а также на депутатов, которые могли использоваться для давления на людей.

Об этом заявил детектив НАБУ Александр Абакумов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики с участием НАБУ, САП, НАПК, АРМА и СБУ.

Отмечается, что в так называемом бэк-офисе фигурантов дела о коррупции в энергетике нашли 527 справок на детективов НАБУ и различных должностных лиц.

По его словам, фигуранты следили за деятельностью детективов НАБУ и их передвижением по Киеву с использованием базы "Безопасный город".

"Мы видим сбор информации о местах проживания детективов НАБУ, их родственников, их детей, контактных данных и всякой информации, которую могут использовать для давления", - сказал Абакумов.

Следователи также установили, что члены организации в целом собрали 527 справок по различным влиятельным людям в государстве.

На кого собирали досье работники бэк-офиса:

15 детективов НАБУ, которые занимались расследованиями. Среди них - детективы НАБУ Руслан Магамедрасулов, Виталий Тебекин, Евгений Токарев, которые получили подозрения;

16 действующих народных депутатов, в частности члены Комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина и Ярослав Железняк;

18 министров и их заместителей;

9 сотрудников СБУ;

10 журналистов, среди них - Юрий Николов, ныне покойный Алексей Шалайский и др;

Экс-глава "Укрэнерго" и бывший глава "Нафтогаза".

Интересно, что на части справок есть пометка "отчет сформирован исключительно для внутреннего пользования без права на распространение". Это может свидетельствовать, что информацию брали из закрытых баз данных, возможно, одного из правоохранительных органов.

По словам Абакумова, часть файлов сформирована 17 июля 2025 года - до скандальных массовых обысков в НАБУ.

"В отношении сотрудников НАБУ мы видим тенденцию. Например, я подписываю запрос на "Энергоатом" о получении отдельных документов 22 января 2025 года. А уже через 8 дней, 30 января, у этой преступной организации уже есть профиль на меня", - отметил детектив.

Он также считает, что одним из источников "утечек" для потенциальных подозреваемых НАБУ является "целенаправленная работа других органов власти или правоохранительных органов".