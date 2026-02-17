Справа "Мідас": для Галущенка проситимуть арешт із альтернативою 425 млн гривень застави

"САП проситиме для Галущенка тримання під вартою із заставою 425 млн гривень", - заявила Постолюк.

ВАКС сьогодні обере запобіжний захід екс-міністру

Сьогодні, 17 лютого, Вищий антикорупційний суд розгляне клопотання про застосування запобіжного заходу колишньому Міністру енергетики України. Засідання заплановане на 12:30.

Що передувало

Нагадаємо, у ніч на 15 лютого НАБУ та САП затримали колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка. Він намагався виїхати за кордон потягом. Прикордонники мали запит від НАБУ та САП щодо нього для отримання інформації у разі спроби перетнути кордон.

Вчора, 16 лютого, Галущенку повідомили про підозру у справі "Мідас". Йому інкримінують участь у масштабній схемі легалізації коштів через офшорні структури та інвестиційний фонд, пов’язаний із родиною підозрюваного.

Деталі схеми

Слідство з’ясувало, що у 2021 році на острові Ангілья було засновано інвестиційний фонд із планом залучити приблизно 100 млн доларів. До його складу увійшли компанії, зареєстровані на Маршаллових островах, формальними власниками яких стали колишня дружина та діти підозрюваного.

Через ці структури нібито здійснювалися вкладення у фонд, рахунки якого були відкриті у банках Швейцарії. Саме на ці рахунки надходили кошти, які, за версією слідства, походили від діяльності злочинної організації.

Правоохоронці повідомляють, що за час перебування посадовця на посаді злочинна організація отримала готівкою понад 112 млн доларів. Частину цих коштів, як стверджується, легалізували через різні фінансові механізми – зокрема, із використанням криптовалюти та інвестицій у згаданий фонд.

На рахунки фонду, пов’язаного з родиною підозрюваного, було спрямовано понад 7,4 млн доларів, а також 1,3 млн швейцарських франків і 2,4 млн євро. Ці суми або знімали готівкою, або безпосередньо перераховували родині у Швейцарії.