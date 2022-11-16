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Справа MH17: стало відомо, коли суд оголосить рішення

Фото: стало відомо, коли суд оголосить рішення у справі MH17 (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Окружний суд Гааги оголосить своє рішення у справі про збитий пасажирський лайнер рейсу MH17 Малайзійських авіаліній вже завтра, 17 листопада, вдень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне повідомлення суду.

"Окружний суд Гааги призначив винесення рішення у кримінальній справі MH17 у судовому комплексі Схіпхол (JCS) у Бадхуведорпі (Нідерланди) на четвер, 17 листопада 2022 року о 13:30", - розповідають у суді.

Зазначимо, що розгляд справи про збитий пасажирський літак розпочато ще в березні 2019 року.

Нагадаємо, катастрофа MH17 сталася 17 липня 2014 року у розпал боїв на Донбасі. Авіалайнер, який летів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий. Ніхто з 298 людей, які перебували на його борту, не вижив. За версією слідства літак збили проросійські бойовики.

Зазначимо, за фактом катастрофи MH17 Malaysia Airlines Австралія та Нідерланди розпочали спільний судовий процес проти Росії. У березні до позову приєдналася і Малайзія.

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ДонбасГаагаMH17