Дело MH17: стало известно, когда суд объявит решение

Окружной суд Гааги объявит свое решение по делу о сбитом пассажирском лайнере рейса MH17 Малазийских авиалиний уже завтра, 17 ноября, днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение суда.
"Окружной суд Гааги назначил вынесение решения по уголовному делу MH17 в судебном комплексе Схипхол (JCS) в Бадхуведорпе (Нидерланды) на четверг, 17 ноября 2022 года в 13:30", - рассказывают в суде.
Отметим, что рассмотрение дела о сбитом пассажирском самолете было начато еще в марте 2019 года.
Напомним, катастрофа MH17 произошла 17 июля 2014 года в разгар боев на Донбассе. Летевший из Амстердама в Куала-Лумпур авиалайнер был сбит. Никто из находившихся на его борту 298 человек не выжил. По версии следствия, самолет сбили пророссийские боевики.
Отметим, по факту катастрофы MH17 Malaysia Airlines Австралия и Нидерланды начали совместный судебный процесс против России. В марте к иску присоединилась и Малайзия.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.