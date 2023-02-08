Справа MH-17: Путін особисто схвалив транспортування ЗРК "Бук-М1" до України, - слідчі

Російський диктатор Володимир Путін особисто схвалив поставку зенітно-ракетного комплексу "Бук-М1" до України у 2014 році.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegraph .

Як зазначає слідство, воно має переконливі докази того, що Путін особисто погодив поставку ЗРК до України, яким пізніше було збито літак "Малазійських авіаліній".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в листопаді 2022 року суд Гааги заявив про фальсифікацію доказів, наданих російською стороною у справі про авіакатастрофу МН17. Також суд ухвалив що літак був збитий ракетою ЗРК "Бук" з території окупованого населеного пункту Первомайське в Донецькій області.

Після винесення вироку, Росія відмовилась видавати Нідерландам двох засуджених - Ігоря Гіркіна та Сергія Дубинського.

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