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Справа MH-17: Путін особисто схвалив транспортування ЗРК "Бук-М1" до України, - слідчі

Фото: Володимир Путін, президент Росії (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Російський диктатор Володимир Путін особисто схвалив поставку зенітно-ракетного комплексу "Бук-М1" до України у 2014 році.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegraph.

Як зазначає слідство, воно має переконливі докази того, що Путін особисто погодив поставку ЗРК до України, яким пізніше було збито літак "Малазійських авіаліній".

Водночас слідчі додали, що наразі доказів недостатньо для судового переслідування.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в листопаді 2022 року суд Гааги заявив про фальсифікацію доказів, наданих російською стороною у справі про авіакатастрофу МН17. Також суд ухвалив що літак був збитий ракетою ЗРК "Бук" з території окупованого населеного пункту Первомайське в Донецькій області.

Після винесення вироку, Росія відмовилась видавати Нідерландам двох засуджених - Ігоря Гіркіна та Сергія Дубинського.

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Володимир ПутінРосійська ФедераціяMH17Війна в Україні