Дело MH-17: Путин лично одобрил транспортировку ЗРК "Бук-М1" в Украину, - следователи

Российский диктатор Владимир Путин лично одобрил поставку зенитно-ракетного комплекса "Бук-М1" в Украину в 2014 году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegraph.

Как отмечает следствие, у него есть убедительные доказательства того, что Путин лично согласовал поставку ЗРК в Украину, которым позже был сбит самолет "Малазийских авиалиний". В то же время следователи добавили, что доказательств недостаточно для судебного преследования.