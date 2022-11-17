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Росія не видасть двох засуджених у справі MH17 Нідерландам, - "Интерфакс"

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Четвер 17 листопада 2022 18:10
Росія не видасть двох засуджених у справі MH17 Нідерландам, - "Интерфакс" Фото: Росія не видасть двох засуджених у справі MH17 Нідерландам (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Росії відмовляються видавати Нідерландам двох засуджених у справі про аварію малазійського літака рейсу MH17 у 2014 році на Донбасі. Йдеться про Ігоря Гіркіна та Сергія Дубинського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Интерфакс".

"Конституція РФ встановлює пряму заборону на видачу громадян Росії іноземним державам. Саме тому ні першого, ні другого засудженого не буде видано", - сказало джерело видання в правоохоронних органах.

Він також заявив, що влада РФ не визнає рішення Гаазького суду, оскільки Росія була відсторонена від розслідування аварії літака на Донбасі.

Нагадаємо, сьогодні суд Гааги виніс вирок у справі про аварії рейсу MH17, згідно з яким Гіркін, Дубинський і Харченко були засуджені до довічного ув'язнення.

Суд також задовольнив виплати родичам жертв у розмірі 16 млн євро.

Детальніше про вирок суду читайте у матеріалі РБК-Україна.

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