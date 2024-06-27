Справа мера Мукачева: соратнику Балоги обрали запобіжний захід

Справа мера Мукачева

Нагадаємо, мера міста Мукачево Закарпатської області Андрія Балогу та голову райради викрили на продажу землі заниженими цінами. Як встановило слідство, мер "просунув" прийняття рішення щодо продажу ділянки за ціною, яка була заниженою у майже дев'ять разів.

Балозі та голові Мукачівської районної ради Михайлу Ланю повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем.

Вчора, 26 червня, ВАКС обрав запобіжний захід Балозі. Його також заарештували з можливістю внести заставу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.