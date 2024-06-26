Суд обрав запобіжний захід меру Мукачева Балозі

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід міському голові Мукачева Андрію Балозі у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 30 млн гривень. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання суду та пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"26 червня 2024 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до міського голови на Закарпатті, який спільно з іншими особами підозрюється у зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки комунальної власності площею понад 3 га", - повідомили в САП. Суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 млн гривень застави, з покладенням відповідних процесуальних обов’язків.