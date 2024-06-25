Продали землю за безцінь. СБУ затримала мера Мукачева Балогу та голову райради
Міського голову та голову районної ради одного із міст Закарпатської області викрито на причетності до корупційних схем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).
Згідно з даними РБК-Україна у правоохоронних органах, мова йде про:
- Андрія Балогу, міського голову Мукачева;
- Михайла Ланьо, голову Мукачівської районної ради.
Що сталось
Згідно з матеріалами справи, обидва посадовці зловживали службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста площею понад 3 га.
Організатором схеми виступив голова районної ради. Зокрема він є впливовим авторитетом у кримінальному середовищі регіону. Ба більше, в минулому він двічі обирався народним депутатом, у тому ж числі й від забороненої "Партії регіонів".
Міський голова, своєю чергою, під час сесії міської ради забезпечив прийняття рішення щодо продажу ділянки за ціною, яка була заниженою у майже 9 разів. Покупцем виступало приватне товариство, фактичним контролером якого є голова районної ради.
"Підставою для цього стала експертна грошова оцінка із заниженою вартістю ділянки. За матеріалами справи, за "занижений висновок" власникам компанії-оцінювачки дали хабар. Унаслідок таких оборудок із землю з ринковою вартістю 84,6 млн грн - продали за 9,6 млн грн", - додає СБУ.
У тому ж числі міський голова надав вищезгаданому товариству розтермінування платежу на 6 місяців.
Фото: СБУ затримала мера Мукачева Балогу та голову райради (t.me/SBUkr)
Що загрожує
Співробітники СБУ та Національного антикорупційного бюро (НАБУ) затримали:
- міського голову;
- голову районної ради;
- ексначальника відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради.
Посадовцям й двом власникам компанії-оцінювачки та оцінювачу, готується повідомлення про підозру за статтями Кримінального Кодексу України:
- ст. 358 - підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів;
- ст. 364 - зловживання владою або службовим становищем;
- ст. 368-4 - підкуп особи, яка надає публічні послуги.
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