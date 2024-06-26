Продаж землі за безцінь. Меру Мукачева Балогу та голові райради повідомили про підозру
Меру Мукачева Андрію Балогу та голові Мукачівської районної ради Михайлу Ланю повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем з метою продажу комунальної землі площею понад 3 га за заниженою ціною, що призвело до збитків у розмірі 74,9 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Telegram.
За даними РБК-Україна, йдеться про мера Мукачева Андрія Балогу та голову Мукачівської районної ради Михайла Ланя.
Дії міського голови кваліфіковані за ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.
Голові райради інкриміновано ч. 3 ст. 27 (співучасть у кримінальному правопорушенні), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.
Також детективами НАБУ повідомлено про підозру ще 4 особам:
- колишньому начальнику відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради – за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 368-4 КК України;
- двом засновникам компанії-оцінювачки – за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 368-4 КК України;
- оцінювачу – за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 358 КК України.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Напередодні стало відомо, що міського голову Мукачева та голову районної ради викрили на причетності до корупційних схем. Зокрема, мер міста забезпечив прийняття рішення щодо продажу ділянки за ціною, яка була заниженою у майже 9 разів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.