Продаж землі за безцінь. Меру Мукачева Балогу та голові райради повідомили про підозру

Меру Мукачева Андрію Балогу та голові Мукачівської районної ради Михайлу Ланю повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем з метою продажу комунальної землі площею понад 3 га за заниженою ціною, що призвело до збитків у розмірі 74,9 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Telegram.

Також детективами НАБУ повідомлено про підозру ще 4 особам:

Дії міського голови кваліфіковані за ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

За даними РБК-Україна, йдеться про мера Мукачева Андрія Балогу та голову Мукачівської районної ради Михайла Ланя.

Напередодні стало відомо, що міського голову Мукачева та голову районної ради викрили на причетності до корупційних схем. Зокрема, мер міста забезпечив прийняття рішення щодо продажу ділянки за ціною, яка була заниженою у майже 9 разів.

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