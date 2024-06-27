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Дело мэра Мукачево: соратнику Балоги избрали меру пресечения

Фото: ВАКС арестовал экс-начальника отдела горсовета Мукачево (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения фигуранту дела мэра Мукачево Андрея Балоги. Речь идет о бывшем начальнике земельного отдела Мукачевского горсовета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Как отмечается, сегодня, 27 июня, следственный судья ВАКС избрал меру пресечения бывшему начальнику отдела коммунальной собственности и земельным отношениям городского совета Мукачево Закарпатской области.

ВАКС назначил меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с альтернативой внесения 5 млн гривен залога.

В случае внесения залога на подозреваемого будут возложены соответствующие процессуальные обязанности, в частности, не оставлять пределы Мукачево без разрешения детектива, прокурора и суда, сдать паспорта и носить электронный браслет.

 

 

Дело мера Мукачево

Напомним, мэра города Мукачево Закарпатской области Андрея Балогу и главу райсовета разоблачили на продаже земли заниженными ценами. Как установило следствие, мэр "продвинул" принятие решения о продаже участка по цене, которая была занижена почти в девять раз.

Балоге и главе Мукачевского районного совета Михаилу Ланю сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением.

Вчера, 26 июня, ВАКС избрал меру пресечения Балоге. Он также был арестован с возможностью внести залог.

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Закарпатская областьМера пресеченияМукачево