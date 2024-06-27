Дело мэра Мукачево: соратнику Балоги избрали меру пресечения

Дело мера Мукачево

Напомним, мэра города Мукачево Закарпатской области Андрея Балогу и главу райсовета разоблачили на продаже земли заниженными ценами. Как установило следствие, мэр "продвинул" принятие решения о продаже участка по цене, которая была занижена почти в девять раз.

Балоге и главе Мукачевского районного совета Михаилу Ланю сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением.

Вчера, 26 июня, ВАКС избрал меру пресечения Балоге. Он также был арестован с возможностью внести залог.

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