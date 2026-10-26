Справа про медичну недбалість лікарів Odrex буксує: кому вигідні два тижні перенесень?

Про це пише РБК-Україна з посиланням на матеріал УНН та дані офіційних судових документів.

Київський районний суд Одеси розглядає справу про медичну недбалість лікарів приватної клініки Odrex – хірурга Віталія Русакова та онкологині Марини Бєлоцерковської. Їх обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки для пацієнта (ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України).

Справа стосується смерті одеського бізнесмена Аднана Ківана, який помер 27 жовтня 2024 року під час лікування онкологічного захворювання у приватній клініці Odrex. За версією слідства, після оперативного втручання лікарі могли не забезпечити необхідної антибактеріальної терапії та належного лікування післяопераційних ускладнень.

Це могло сприяти розвитку сепсису, який на тлі онкологічного захворювання міг призвести до смерті пацієнта. Обвинувачені своєї вини не визнають. Остаточну оцінку їхнім діям має надати суд.

Однак встановлення всіх обставин смерті пацієнта та надання правової оцінки діям або бездіяльності лікарів дедалі більше ускладнюється через затримки судового розгляду. У вересні суд не зміг повноцінно провести 7 із 13 запланованих засідань.

У жовтні ситуація не покращилася, попри щільний графік слухань. Загалом на місяць суд призначив 16 засідань. Відповідний графік раніше оприлюднив у Facebook сам обвинувачений Віталій Русаков. Згідно з документом, слухання мали відбутися 1, 2, 7, 8, 9, 13-16, 20-22 та 27-30 жовтня. Однак замість послідовного дослідження доказів суд зіткнувся з черговою серією відкладень.

Зокрема, засідання 7, 9 та 13 жовтня не відбулися через клопотання сторони захисту. Починаючи з 14 жовтня причиною став лікарняний Віталія Русакова. Спочатку суд відклав слухання 14-16 жовтня, а згодом, після продовження тимчасової непрацездатності обвинуваченого, засідання 20-22 жовтня. Наступне слухання заплановане на 27 жовтня.

Графік судових засідань на жовтень 2026 року (фото: facebook.com/dr.vitalii.rusakov)

Чи можна продовжувати судовий розгляд під час лікарняного обвинуваченого?

Кримінальне процесуальне законодавство передбачає механізми, які за певних обставин дозволяють проводити судові засідання без особистої присутності обвинуваченого в залі суду.

Зокрема, стаття 336 КПК України дозволяє проводити засідання в режимі відеоконференції, якщо учасник провадження не може прибути до суду за станом здоров'я або з інших поважних причин. Окремою підставою для дистанційного розгляду є необхідність забезпечення оперативності судового провадження.

Водночас перебування на лікарняному саме по собі не дає однозначної відповіді на питання про можливість участі людини в процесі. Суд має оцінювати характер захворювання, належні медичні документи та здатність обвинуваченого повноцінно реалізовувати свої процесуальні права.

Рішення про проведення відеоконференції суд може ухвалити як за клопотанням учасників, так і з власної ініціативи. При цьому дистанційний формат має відповідати встановленим КПК процесуальним гарантіям, зокрема правилам щодо заперечень обвинуваченого та особливостям провадження в умовах воєнного стану.

Як повідомило видання УНН, учасники справи очікували, що Віталій Русаков долучиться до одного з жовтневих засідань дистанційно. Однак цього не сталося.

Варто зазначити, що відеоконференції в цьому кримінальному провадженні вже дозволяли. Зокрема, 13 лютого 2026 року, Приморський районний суд Одеси, який на той момент розглядав справу, задовольнив клопотання про дистанційну участь однієї з обвинувачених та її захисниці.

Після передачі провадження до Київського районного суду Одеси аналогічні рішення ухвалювали й щодо інших учасників процесу. Так, 3 вересня суд дозволив дистанційну участь представниці потерпілого, а 9 вересня та 25 вересня – залученого спеціаліста.

Отже, судові документи підтверджують, що механізм відеоконференцій у справі про медичну недбалість лікарів Odrex уже застосовувався.

Кому вигідне затягування справи про медичну недбалість лікарів Odrex?

Тривалість судового розгляду у цій справі має принципове значення. Адже час у цьому випадку може зіграти на користь обвинувачених: навіть без виправдувального вироку вони за певних умов можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності через сплив строків давності.

Віталія Русакова та Марину Бєлоцерковську обвинувачують за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає, зокрема, до двох років позбавлення волі. Відповідно до статті 49 КК України, строк давності для такого правопорушення становить три роки.

Аднан Ківан помер 27 жовтня 2024 року. Якщо інкриміновані лікарям дії відбувалися у жовтні 2024 року, питання про сплив строків давності може постати вже восени 2027 року. Причому закон встановлює важливу умову: строк давності обчислюється до моменту набрання вироком законної сили. Тобто навіть якщо суд першої інстанції встигне ухвалити рішення, подальший апеляційний розгляд може мати значення для застосування цієї норми.

Що це означає для обвинувачених? Якщо строки давності спливуть і будуть виконані передбачені законом умови, суд зможе звільнити їх від кримінальної відповідальності без ухвалення обвинувального чи виправдувального вироку. У такому разі питання їхньої винуватості не отримає остаточного вирішення по суті.

Водночас звільнення від кримінальної відповідальності через сплив строків давності не є виправданням і не встановлює невинуватості людини. Це нереабілітуюча підстава для закриття справи.

Більше того, стаття 285 КПК України надає обвинуваченим право заперечити проти такого закриття. Якщо Русаков і Бєлоцерковська впевненні у своїй невинуватості і захочуть домогтися саме судового рішення по суті обвинувачень, закон дозволяє їм наполягати на продовженні розгляду в загальному порядку.

Таким чином, з правового погляду затягування розгляду потенційно може бути вигідним обвинуваченим, оскільки наближення строків давності створює можливість звільнення від кримінальної відповідальності . Натомість для потерпілої сторони тривале очікування створює інший ризик: справа може завершитися без остаточної судової відповіді на питання, чи були допущені порушення під час лікування Аднана Ківана та чи несуть обвинувачені лікарі кримінальну відповідальність за їхні наслідки.

Кому вигідне затягування справи про медичну недбалість лікарів Odrex?

Процесуальні затримки, про які раніше повідомляло РБК-Україна, можуть мати цілком конкретні правові наслідки. Адже з плином часу для обвинувачених відкривається можливість звільнення від кримінальної відповідальності навіть без виправдувального вироку.

Так, Віталія Русакова та Марину Бєлоцерковську обвинувачують за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає, зокрема, до двох років позбавлення волі. Відповідно до статті 49 КК України, строк давності для такого правопорушення становить три роки.

Аднан Ківан помер 27 жовтня 2024 року. Якщо інкриміновані лікарям дії або бездіяльність відбувалися у жовтні 2024 року, строк давності може сплинути вже восени 2027 року – за відсутності передбачених законом підстав для його зупинення чи переривання. При цьому він обчислюється до моменту набрання вироком законної сили. Тож навіть ухвалення рішення судом першої інстанції не обов'язково усуває ризик спливу давності, якщо попереду ще апеляційний розгляд.

Що це означає для обвинувачених? За наявності передбачених законом умов суд може звільнити їх від кримінальної відповідальності та закрити справу без остаточного вирішення питання винуватості.Таким чином, тривалий судовий процес потенційно може зіграти на користь обвинувачених.

Водночас таке рішення не є виправданням і не встановлює невинуватості. Водночас стаття 285 КПК України дозволяє обвинуваченим заперечити проти закриття справи з цієї підстави. Якщо обвинувачені лікарі Русаков і Бєлоцерковська впевнені у власній невинуватості та прагнуть довести це в суді, вони можуть скористатися цим правом і наполягати на продовженні розгляду, щоб отримати рішення по суті висунутих їм обвинувачень.