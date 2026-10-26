Дело о медицинской халатности врачей Odrex буксует: кому выгодны две недели перенесений?

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на материал и данные официальных судебных документов.

Киевский районный суд Одессы рассматривает дело о медицинской халатности врачей частной клиники Odrex – хирурга Виталия Русакова и онколога Марины Белоцерковской. Их обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что повлекло за собой тяжелые последствия для пациента (ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины).

Дело касается смерти одесского бизнесмена Аднана Кивана, скончавшегося 27 октября 2024 года во время лечения онкологического заболевания в частной клинике Odrex. По версии следствия, после оперативного вмешательства врачи могли не обеспечить необходимую антибактериальную терапию и надлежащее лечение послеоперационных осложнений.

Это могло способствовать развитию сепсиса, который на фоне онкологического заболевания мог привести к смерти пациента. Обвиняемые своей вины не признают. Окончательную оценку их действиям должен дать суд.

Однако установление всех обстоятельств смерти пациента и предоставление правовой оценки действиям или бездействия врачей все больше усложняется из-за задержки судебного разбирательства. В сентябре суд не смог полноценно провести 7 из 13 запланированных заседаний.

В октябре ситуация не улучшилась, несмотря на плотный график слушаний. Всего в месяц суд назначил 16 заседаний. Соответствующий график ранее обнародовал в Facebook сам обвиняемый Виталий Русаков. Согласно документу, слушания должны были состояться 1, 2, 7, 8, 9, 13-16, 20-22 и 27-30 октября. Однако вместо последовательного исследования доказательств суд столкнулся с очередной серией отложений.

В частности, заседания 7, 9 и 13 октября не состоялись из-за ходатайства стороны защиты. Начиная с 14 октября, причиной стал больничный Виталия Русакова. Сначала суд отложил слушание 14-16 октября, а затем, после продления временной нетрудоспособности обвиняемого, заседание 20-22 октября. Следующее слушание запланировано на 27 октября.

График судебных заседаний на октябрь 2026 года (фото: facebook.com/dr.vitalii.rusakov)

Можно ли продолжать судебное разбирательство во время больничного обвиняемого?

Уголовное процессуальное законодательство предусматривает механизмы, позволяющие при определенных обстоятельствах проводить судебные заседания без личного присутствия обвиняемого в зале суда.

В частности, статья 336 УПК РФ разрешает проводить заседания в режиме видеоконференции, если участник производства не может прибыть в суд по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам. Отдельным основанием для дистанционного разбирательства является необходимость обеспечения оперативности судебного производства.

В то же время, пребывание на больничном само по себе не дает однозначного ответа на вопрос о возможности участия человека в процессе. Суд должен оценивать характер заболевания, надлежащие медицинские документы и способность обвиняемого полноценно реализовывать свои процессуальные права.

Решение о проведении видеоконференции суд может принять как по ходатайству участников, так и по собственной инициативе. При этом дистанционный формат должен соответствовать установленным УПК процессуальным гарантиям, в частности, правилам возражений обвиняемого и особенностям производства в условиях военного положения.

Как сообщило издание УНН, участники дела ожидали, что Виталий Русаков присоединится к одному из октябрьских заседаний дистанционно. Однако этого не произошло.

Следует отметить, что видеоконференции в этом уголовном производстве уже разрешали. В частности, 13 февраля 2026 года Приморский районный суд Одессы, который на тот момент рассматривал дело, удовлетворил ходатайство о дистанционном участии одной из обвиняемых и ее защитницы.

После передачи производства в Киевский районный суд Одессы аналогичные решения принимали и в отношении других участников процесса. Так, 3 сентября суд разрешил дистанционное участие представительнице потерпевшего, а 9 сентября и 25 сентября – привлеченного специалиста.

Следовательно, судебные документы подтверждают, что механизм видеоконференций по делу о медицинской халатности врачей Odrex уже применялся.

Кому выгодно затягивание дела о медицинской халатности врачей Odrex?

Продолжительность судебного разбирательства по этому делу имеет принципиальное значение. Ведь время в этом случае может сыграть в пользу обвиняемых: даже без оправдательного приговора они при определенных условиях могут быть освобождены от уголовной ответственности по истечении сроков давности.

Виталия Русакова и Марину Белоцерковскую обвиняют по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает, в частности, до двух лет лишения свободы. Согласно статье 49 УК Украины срок давности для такого правонарушения составляет три года.

Аднан Киван скончался 27 октября 2024 года. Если инкриминируемые врачам действия происходили в октябре 2024 года, вопрос о истечении сроков давности может возникнуть уже осенью 2027 года. Причем закон устанавливает важное условие: срок давности исчисляется до момента вступления приговора в законную силу. То есть, даже если суд первой инстанции успеет принять решение, дальнейшее апелляционное рассмотрение может иметь значение для применения этой нормы.

Что это значит для обвиняемых? Если сроки давности истекут и будут исполнены предусмотренные законом условия, суд сможет освободить их от уголовной ответственности без вынесения обвинительного или оправдательного приговора. В таком случае вопрос их виновности не получит окончательного решения по существу.

В то же время освобождение от уголовной ответственности из-за истечения сроков давности не является оправданием и не устанавливает невиновности человека. Это нереабилитирующее основание для закрытия дела.

Более того, статья 285 УПК Украины дает обвиняемым право возражать против такого закрытия. Если Русаков и Белоцерковская уверены в своей невиновности и захотят добиться именно судебного решения по существу обвинений, закон разрешает им настаивать на продолжении разбирательства в общем порядке.

Таким образом, с правовой точки зрения затягивание разбирательства потенциально может быть выгодным обвиняемым, поскольку приближение сроков давности создает возможность освобождения от уголовной ответственности. Зато для потерпевшей стороны длительное ожидание создает другой риск: дело может завершиться без окончательного судебного ответа на вопрос, были ли допущены нарушения при лечении Аднана Кивана и несут ли обвиняемые врачи уголовную ответственность за их последствия.

Кому выгодно затягивание дела о медицинской халатности врачей Odrex?

Процессуальные задержки, о которых ранее сообщало РБК-Украина, могут иметь вполне конкретные правовые последствия. Ведь со временем для обвиняемых открывается возможность освобождения от уголовной ответственности даже без оправдательного приговора.

Так, Виталия Русакова и Марину Белоцерковскую обвиняют по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает, в частности, до двух лет лишения свободы. Согласно статье 49 УК Украины срок давности для такого правонарушения составляет три года.

Аднан Киван скончался 27 октября 2024 года. Если инкриминируемые врачам действия или бездействие совершались в октябре 2024 года, срок давности может истечь уже осенью 2027 года – при отсутствии предусмотренных законом оснований для его остановки или прерывания. При этом он исчисляется до момента вступления приговора в законную силу. Поэтому даже принятие решения судом первой инстанции не обязательно устраняет риск истечения давности, если предстоит еще апелляционное разбирательство.

Что это значит для обвиняемых? При наличии предусмотренных законом условий суд может освободить их от уголовной ответственности и закрыть дело без окончательного решения вопроса виновности. Таким образом, длительный судебный процесс может сыграть в пользу обвиняемых.

В то же время, такое решение не является оправданием и не устанавливает невиновности. В то же время статья 285 УПК разрешает обвиняемым возразить против закрытия дела по этому основанию. Если обвиняемые врачи Русаков и Белоцерковская уверены в собственной невиновности и стремятся доказать это в суде, они могут воспользоваться этим правом и настаивать на продолжении разбирательства, чтобы получить решение по существу выдвинутых им обвинений.