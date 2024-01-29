Справа Майдану: екскомандирам "Беркуту" оголосили підозри за спроби знищити докази вбивств

Як зазначається, з цієї зброї 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві було вбито 48 та поранено 90 учасників акцій протесту.

Колишні командир полку та командир роти ПМОП "Беркут", підпорядкованого ГУМВС України у Києві, усвідомлюючи, що надали злочинні накази, вирішили приховати сліди вчинених злочинів та знищити знаряддя вбивств громадян.

Перевищуючи владу та службові повноваження вони організували перевезення зброї з території місця дислокації ПМОП "Беркут" та незаконно знищили табельну вогнепальну зброю у різних місцях Києва. Вони розрізали її на частини абразивним матеріалом та видалили механічним способом маркування серійних номерів. Після цього, залишки зброї працівники "Беркуту" скинули в притоці Дніпра - річці Віта - та закопали на березі.

Зокрема, було знищено 24 автомати 7,62 мм АКМС, одна снайперська гвинтівка Драгунова, три рушниці 12 мм "Форт-500" та рушниця "Форт-12" калібром 9 мм.

Дії фігурантів кваліфіковані за ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 262 та ч. 2 ст. 263-1 Кримінального кодексу України, максимальне покарання за які - 10 років позбавлення волі.

Справи Майдану

Нагадаємо, наприкінці 2013 та на початку 2014 років Україну охопили протести, які отримали назву Революція гідності. Протести призвели до зміни влади, а також втечі за кордон експрезидента Віктора Януковича разом з його соратниками.

Внаслідок протистояння на Майдані загинули 107 протестувальників та 13 поліцейських. Підозри щодо причетності до вбивств здебільшого було висунуто співробітникам розформованого нині спецпідрозділу МВС "Беркут".

Раніше повідомлялося, що строки давності у частині справ, які стосуються розгону студентів на Майдані, спливають у 2023 році.

Також начальник департаменту Офісу генерального прокурора у справах "Майдану" Олексій Донський наголошував, що вирок у справі розстрілів на Інститутській 20 лютого 2014 року має бути оголошено вже 2023 року.

Нещодавно розслідування справи щодо розстрілу мітингувальників на Майдані Незалежності у Києві 18-20 лютого 2014 року було завершено. До суду направлено обвинувальні акти стосовно колишнього президента Віктора Януковича та 9 екс-чиновників.

Пізніше правоохоронці завершили розслідування кримінального провадження та передали до суду матеріали щодо 20 колишніх "беркутівців". Вони застосували вогнепальну зброю проти учасників мирних акцій протесту у лютому 2014 року, що призвело до загибелі беззбройних активістів.

Також у жовтні правоохоронці повідомили про підозру 20 співробітникам ФСБ РФ, зокрема голові Росгвардії Віктору Золотову, за злочини під час Революції Гідності.