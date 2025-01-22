Справа про кулемети. Суд Полтави взяв під варту колишнього посадовця Міноборони Лієва

Справа Лієва

14 січня ДБР викрило Олександра Лієва на постачанні 200 бракованих кулеметів ЗСУ. Цього ж дня йому було оголошено підозру.

Це не перша справа Лієва. У 2024 році Олександр Лієв був підозрюваним у справі про заволодіння майже півтора мільярдами гривень на закупівлі боєприпасів для ЗСУ. Це відома справа, яка отримала назву "Львівський арсенал".

Ще 1 лютого 2023 року СБУ провела обшуки в екс-чиновників Міноборони, замішаних у скандалі із закупівлями. Цього ж дня Лієв подав на звільнення.

У березні минулого року Вищий антикорупційний суд змінив міру запобіжного заходу перебування під вартою стосовно Олександра Лієва та відпустив його з СІЗО під особисте зобов'язання.

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