Справа про кулемети. Суд Полтави взяв під варту колишнього посадовця Міноборони Лієва

Суд Полтави взяв під варту колишнього посадовця Міноборони Олександра Лієва. При цьому є можливість внесення застави у 9 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.
Як повідомляє видання, Лієва взяли під варту на 52 дні. Його підозрюють у розтраті державних коштів.
Як повідомила під час оголошення ухвали суддя Олена Шевська, у СІЗО Олександр Лієв перебуватиме до 14 березня цього року. Його можуть звільнити з-під варти під заставу понад 9 млн гривень.
Засідання по справі Олександра Лієва переносили двічі через неявку прокурора. А сам розгляд клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу Олександру Лієву для журналістів було закритим.
За словами адвоката Олександра Лієва Назара Кульчицького, на ухвалу суду планують подавати апеляційну скаргу.
14 січня ДБР викрило Олександра Лієва на постачанні 200 бракованих кулеметів ЗСУ. Цього ж дня йому було оголошено підозру.
Це не перша справа Лієва. У 2024 році Олександр Лієв був підозрюваним у справі про заволодіння майже півтора мільярдами гривень на закупівлі боєприпасів для ЗСУ. Це відома справа, яка отримала назву "Львівський арсенал".
Ще 1 лютого 2023 року СБУ провела обшуки в екс-чиновників Міноборони, замішаних у скандалі із закупівлями. Цього ж дня Лієв подав на звільнення.
У березні минулого року Вищий антикорупційний суд змінив міру запобіжного заходу перебування під вартою стосовно Олександра Лієва та відпустив його з СІЗО під особисте зобов'язання.
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