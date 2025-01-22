Дело о пулеметах. Суд Полтавы взял под стражу бывшего чиновника Минобороны Лиева

Дело Лиева

14 января ГБР разоблачило Александра Лиева на поставке 200 бракованных пулеметов ВСУ. В этот же день ему было объявлено подозрение.

Это не первое дело Лиева. В 2024 году Александр Лиев был подозреваемым по делу о завладении почти полутора миллиардами гривен на закупке боеприпасов для ВСУ. Это известное дело, которое получило название "Львовский арсенал".

Еще 1 февраля 2023 года СБУ провела обыски у экс-чиновников Минобороны, замешанных в скандале с закупками. В этот же день Лиев подал на увольнение.

В марте прошлого года Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения пребывания под стражей в отношении Александра Лиева и отпустил его из СИЗО под личное обязательство.

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