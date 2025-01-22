Дело о пулеметах. Суд Полтавы взял под стражу бывшего чиновника Минобороны Лиева

Суд Полтавы взял под стражу бывшего чиновника Минобороны Александра Лиева. При этом есть возможность внесения залога в 9 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.
Как сообщает издание, Лиева взяли под стражу на 52 дня. Его подозревают в растрате государственных средств.
Как сообщила во время оглашения решения судья Елена Шевская, в СИЗО Александр Лиев будет находиться до 14 марта этого года. Его могут освободить из-под стражи под залог более 9 млн гривен.
Заседание по делу Александра Лиева переносили дважды из-за неявки прокурора. А само рассмотрение ходатайства прокурора об избрании меры пресечения Александру Лиеву для журналистов было закрытым.
По словам адвоката Александра Лиева Назара Кульчицкого, на решение суда планируют подавать апелляционную жалобу.
14 января ГБР разоблачило Александра Лиева на поставке 200 бракованных пулеметов ВСУ. В этот же день ему было объявлено подозрение.
Это не первое дело Лиева. В 2024 году Александр Лиев был подозреваемым по делу о завладении почти полутора миллиардами гривен на закупке боеприпасов для ВСУ. Это известное дело, которое получило название "Львовский арсенал".
Еще 1 февраля 2023 года СБУ провела обыски у экс-чиновников Минобороны, замешанных в скандале с закупками. В этот же день Лиев подал на увольнение.
В марте прошлого года Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения пребывания под стражей в отношении Александра Лиева и отпустил его из СИЗО под личное обязательство.
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