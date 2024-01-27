Розкрадання 1,5 млрд гривень на снарядах. Скандальний екс-чиновник Міноборони отримав підозру

У колишнього та чинного чиновників Міноборони та менеджерів "Львівського арсеналу" провели обшуки. Посадовців підозрюють у розкраданні майже 1,5 млрд гривень на закупівлі снарядів для ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України та власні джерела.

Власні джерела РБК-Україна повідомляють, що серед фігурантів - скандально відомий Олександр Лієв, який був керівником Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони.

Крім того, обшуки також відбулися й у нинішнього керівника цього департаменту Тоомаса Накхура.

Як встановило слідство, колишні та чинні високопосадовці Міноборони та очільники афілійованих компаній вирішили вкрасти 1,5 млрд гривень на придбанні 100 тисяч мінометних пострілів для ЗСУ.

Так, у серпні 2022 року чиновники уклали контракт на закупівлю оптової партії снарядів з "Львівським арсеналом", після чого Міноборони перевело на рахунки підприємства всю суму, передбачену підписаним документом.

"Після одержання коштів менеджмент компанії перерахував частину грошей на баланс іноземної комерційної структури, яка мала поставити замовлені боєприпаси в Україну. Однак та не відправила жодного снаряда до нашої держави, а отримані кошти вивела у тінь, перевівши їх на рахунки ще однієї афілійованої структури на Балканах", - розповіли в СБУ.

Решта суми від Міноборони залишилася на рахунках української компанії в одному зі столичних банків.

Схему задокументувала СБУ, а також вжила заходів, щоб виведені кошти було арештовано. Зараз вирішується питання про їх повернення в.держбюджет.

Підозру отримали: колишній та нинішній керівники Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони, очільник та комерційний директор компанії "Львівський арсенал", а також їхній спільник - представник іноземної комерційної структури. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Одного із фігурантів затримали на спробі виїхати за межі України, наразі він перебуває під вартою. Питання щодо запобіжних заходів для інших фігурантів наразі вирішується.

Скандал з "Львівським арсеналом"

Нагадаємо, вчора Міністерство оборони України відсудило у справі стосовно товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Львівський арсенал" понад 1,5 мільярда гривень.

Рішення суду набрало законної сили та підлягає примусовому виконанню.

Деталі справи

Восени 2022 року Міноборони уклало контракт з ТОВ "Львівський арсенал" на поставку партії мінометних пострілів калібру 120 мм та 82 мм на суму близько 1,4 мільярда гривень.

Постачання мало розпочатися у грудні поточного року, але відомство за передоплаченим контрактом нічого не отримало.

Звільнення Лієва

Раніше повідомлялося, що 1 лютого тимчасово виконуючий обов'язки керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександр Лієв написав заяву про звільнення. У Міноборони України повідомили про звільнення Олександра Лієва за власним бажанням.

Також нагадаємо, що 1 лютого минулого року СБУ проводили обшуки в екс-чиновників Міноборони, замішаних у скандалі із закупівлями.

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