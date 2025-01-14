Повідомлено про підозру колишньому директору одного із департаментів Міністерства оборони України, а також двом керівникам державного підприємства, яку поставили українським бійцям браковані кулемети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).

За інформацією джерел РБК-Україна, мова йде про колишнього чиновника Міністерства оборони Олександра Лієва.

Що сталось

Згідно з даними слідства, посадовці повинні були поставити у 2022-му на фронт 400 сертифікованих великокаліберних кулеметів. Але через оборудку наші бійці отримали дешеві аналоги, які були не придатні до використання за призначенням. Зокрема було поставлено лише половину кулеметів від заявленого.

Фото: ДБР викрило експосадовця Міноборони на поставці бракованих кулеметів ЗСУ (dbr.gov.ua)

"200 закуплених за державний кошт кулеметів не мали жодного маркування, відповідної технічної документації та жодних супровідних документів. Під час їхнього бойового використання зброя не могла вести безперервну стрільбу та після перших пострілів взагалі виходила з ладу, через руйнування частин та механізмів", - пояснює ДБР.

Через це держбюджет зазнав збитків на більше ніж 193 млн гривень, а українські військові наражали себе на небезпеку.

Що загрожує

Колишній посадовець Міноборони підозрюється у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах та перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України (ЗСУ), яке призвело до тяжких наслідків.

Вищезгадані керівники держпідприємства підозрюються у вчиненні аналогічних злочинів, а також у службовому підробленні.

Підозрюваним загрожує позбавлення волі терміном до 15 років.

"Зауважимо, що торік правоохоронці вже викривали цього експосадовця на розкраданні майже 1,5 мільярда гривень під час закупівлі снарядів для ЗСУ. Наразі це провадження розслідується", - додає ДБР.