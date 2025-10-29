ua en ru
Сторона обвинувачення проситиме Кудрицькому арешт з можливістю застави, - джерела

Середа 29 жовтня 2025 14:02
UA EN RU
Сторона обвинувачення проситиме Кудрицькому арешт з можливістю застави, - джерела Фото: Володимир Кудрицький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун, Юлія Акимова

Сторона обвинувачення проситиме для колишнього голови "Укренерго" Володимира Кудрицького тримання під вартою з можливістю застави у 13 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

"Сторона обвинувачення проситиме (для Кудрицького - ред.) тримання під вартою з можливістю внесення застави. Застава становитиме 13 млн гривень", - зазначають джерела.

Зазначається, що позиція обвинувачення – саме арешт, адже мова йде про тяжкий злочин, учинений у змові групою осіб, з великими сумами збитків, і є ризики як переховування від слідства, так і впливу на інших учасників справи.

Справа Кудрицького

Нагадаємо, раніше працівники ДБР затримали колишнього голову правління "Укренерго" Володимира Кудрицького за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства "НЕК "Укренерго".

За даними слідства, у 2018 році під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем посадовець держпідприємства вступив у змову з представниками приватної компанії. На той час він обіймав посаду заступника директора з інвестицій ДП "НЕК "Укренерго".

Що загрожує Кудрицькому

Колишнього голову правління затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) КК України. Санкції статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, Кудрицький очолював "Укренерго" з 2020 по 2024 рік. У вересні минулого року наглядова рада ухвалила рішення про його звільнення.

Як повідомило РБК-Україна, ключовою причиною стало питання захисту енергооб’єктів під час російських атак - цю тему піднімали й на засіданні Ставки, яку проводить президент Володимир Зеленський.

