Сторона обвинувачення проситиме Кудрицькому арешт з можливістю застави, - джерела

Сторона обвинувачення проситиме для колишнього голови "Укренерго" Володимира Кудрицького тримання під вартою з можливістю застави у 13 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

"Сторона обвинувачення проситиме (для Кудрицького - ред.) тримання під вартою з можливістю внесення застави. Застава становитиме 13 млн гривень", - зазначають джерела.

Зазначається, що позиція обвинувачення – саме арешт, адже мова йде про тяжкий злочин, учинений у змові групою осіб, з великими сумами збитків, і є ризики як переховування від слідства, так і впливу на інших учасників справи.

Справа Кудрицького

Нагадаємо, раніше працівники ДБР затримали колишнього голову правління "Укренерго" Володимира Кудрицького за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства "НЕК "Укренерго".

За даними слідства, у 2018 році під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем посадовець держпідприємства вступив у змову з представниками приватної компанії. На той час він обіймав посаду заступника директора з інвестицій ДП "НЕК "Укренерго".