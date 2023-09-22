"Справа Коломойського". Повідомлено про підозру ексголові столичної філії Приватбанку

Згідно з даними джерел РБК-Україна в правоохоронних органах, йдеться про колишнього керівника столичної філії ПАТ КБ ПриватБанк Волкова Сергія Володимировича.

З 2013 по 2014 роки Ігор Коломойський створив злочинне угруповання, яке складалось зі співробітників банку, в якому він був засновником й аукціонером. Протягом вказаного періоду олігарху дозволили робити систематичні фіктивні "внески готівки у касу банку", попри те, що ніхто ніяких внесків не отримував.

"Схема" дозволила загалом фігуранту отримати 5,8 млрд гривень, що на той момент було еквівалентно 700 млн доларів.

"Потім ці фейкові "внески" були зараховані на особистий рахунок Коломойського і стали реальними безготівковими коштами. Щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності. Зокрема, віддавав їх як позики та розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку", - додає СБУ.

Колишньому керівнику столичної філії ПАТ ПриватБанк повідомлено про підозру за статтями КК України:

ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 - незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення;

ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах;

ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 - легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом.

"Наразі фігуранту обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Проводиться комплекс заходів для встановлення всіх обставин незаконної діяльності та притягнення винних до відповідальності", - додали в СБУ.

"Справа Коломойського"

2 вересня Коломойському повідомили про підозру у відмиванні великої суми коштів шляхом виводу за кордон. Зокрема 7 вересня олігарху та ще 5 особам повідомили про підозру в заволодінні 9,2 млрд гривень ПриватБанку.

Після перегляду справи Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському. Його арештували з можливістю застави.