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"Дело Коломойского". Сообщено о подозрении экс-главе столичного филиала ПриватБанка

Фото: "Дело Коломойского". Сообщено о подозрении экс-главе столичного филиала Приватбанка (ssu.gov.ua)
Автор: Юлия Акимова, Сергей Пышкин

В рамках "дела Коломойского" о подозрении было объявлено бывшему руководителю столичного филиала ПриватБанка. Последний входил в состав банды, которую олигарх создал для незаконного завладения 5,8 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Согласно данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о бывшем руководителе столичного филиала ПАО КБ ПриватБанк Волкове Сергее Владимировиче.

С 2013 по 2014 годы Игорь Коломойский создал преступную группировку, которая состояла из сотрудников банка, в котором он был учредителем и аукционером. В течение указанного периода олигарху позволили делать систематические фиктивные "взносы наличных в кассу банка", несмотря на то, что никто никаких взносов не получал. 

"Схема" позволила в целом фигуранту получить 5,8 млрд гривен, что на тот момент было эквивалентно 700 млн долларов. 

"Затем эти фейковые "взносы" были зачислены на личный счет Коломойского и стали реальными безналичными средствами. Чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности. В частности, отдавал их как займы и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка", - добавляет СБУ. 

Бывшему руководителю столичного филиала ПАО ПриватБанк сообщено о подозрении по статьям УК Украины: 

  • ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 - незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления;
  • ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 - завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах;
  • ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 - легализация средств, полученных преступным путем.

"Сейчас фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается. Проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечения виновных к ответственности", - добавили в СБУ.

"Дело Коломойского"

2 сентября Коломойскому сообщили о подозрении в отмывании большой суммы средств путем вывода за границу. В частности, 7 сентября олигарху и еще 5 лицам сообщили о подозрении в завладении 9,2 млрд гривен ПриватБанка.

После пересмотра дела Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому. Его арестовали с возможностью залога.

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ПриватБанкСлужба безопасности УкраиныИгорь Коломойский