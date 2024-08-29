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Справа Кириленка: за чиновника внесли заставу у повному розмірі

Фото: Павло Кириленко, голова Антимонопольного комітету України (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Дмитро Левицький, Сергій Пишкін

Вчора, 28 серпня, голові Антимонопольного комітету України Павлу Кириленку було обрано запобіжний захід. У той самий день за нього внесли заставу у повному розмірі.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила речниця Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Олеся Чемерис.

Варто додати, що Кириленку обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 млн гривень, а також зобов’язання носити електронний браслет.

Водночас детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) просили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі понад 120 млн гривень. 

Справа Кириленка 

У середині серпня 2024 року НАБУ повідомило Кириленку підозру у незаконному збагаченні на понад 56 млн гривень.

Згідно з даними слідства, колишній голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА),  у період з 2020 до 2023 року, став власником: 

  • 21 об’єкту нерухомого майна; 
  • люксового автомобіля. 

Водночас різниця між вартістю вищезгаданого майна, а також фінансовим станом Кириленка і його дружини становила 56, 2 мільйони гривень. Зокрема голова Антимонопольного комітету не задекларував майно.

Як й згадувалось вище, вчора Кириленку обрали запобіжний захід.

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СудЗапобіжний захід