Дело Кириленко: за чиновника внесли залог в полном размере

Стоит добавить, что Кириленко избрали меру пресечения в виде залога в размере 30 млн гривен, а также обязательство носить электронный браслет.

В то же время детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) просили меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 120 млн гривен.

Дело Кириленко

В середине августа 2024 года НАБУ сообщило Кириленко подозрение в незаконном обогащении более чем на 56 млн гривен.

Согласно данным следствия, бывший глава Донецкой областной военной администрации (ОВА), в период с 2020 по 2023 год, стал владельцем:

21 объекта недвижимого имущества;

люксового автомобиля.

В то же время разница между стоимостью вышеупомянутого имущества, а также финансовым состоянием Кириленко и его жены составила 56, 2 миллиона гривен. В частности председатель Антимонопольного комитета не задекламировал имущество.

Как и упоминалось выше, вчера Кириленко избрали меру пресечения.