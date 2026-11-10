Заставу за генерала СБУ Дуку частково внесли, - джерела
Станом на вівторок заставу за генерал-майора СБУ Сергія Дуку, фігуранта справи “Карфаген”, внесли не в повному обсязі.
Про це РБК-Україна повідомили у пресслужбі Вищого антикорупційного суду.
Станом на ранок 10 листопада заставу за фігуранта внесено частково. Яку саме суму внесли, не уточнили.
Нагадуємо, Дуку підозрюють у причетності до злочинної організації у справі “Карфаген”.
Що відомо про справу
НАБУ і САП повідомили про підозру п'ятьом учасникам імовірної злочинної організації. Серед них - генерал СБУ Дука.
За версією слідства, вони забезпечували систематичне надання хабарів високопосадовцям правоохоронних органів. Натомість шахрайські колцентри та інші незаконні бізнеси могли працювати без перешкод.
Співробітники “Альфи” в цей час намагалися його евакуювати.
6 листопада Вищий антикорупційний суд обрав Дуці запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 65 мільйонів гривень.
Як повідомляло РБК-Україна, прокурори просили для Дуки заставу у 100 мільйонів гривень.
За даними слідства, генерал допомагав організатору угруповання “Кримінал” вирішувати питання в СБУ та Офісі генпрокурора.
Також ми писали, що Дука розбивав свої телефони сокирою.
За словами прокурора САП Миколи Карася, близько двох годин детективи не могли потрапити до його приміщення, бо їм перешкоджали озброєні люди.