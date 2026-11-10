Заставу за генерала СБУ Дуку частково внесли, - джерела

Станом на вівторок заставу за генерал-майора СБУ Сергія Дуку, фігуранта справи “Карфаген”, внесли не в повному обсязі.

Про це РБК-Україна повідомили у пресслужбі Вищого антикорупційного суду.

Станом на ранок 10 листопада заставу за фігуранта внесено частково. Яку саме суму внесли, не уточнили.

Нагадуємо, Дуку підозрюють у причетності до злочинної організації у справі “Карфаген”.

Що відомо про справу

НАБУ і САП повідомили про підозру п'ятьом учасникам імовірної злочинної організації. Серед них - генерал СБУ Дука.

За версією слідства, вони забезпечували систематичне надання хабарів високопосадовцям правоохоронних органів. Натомість шахрайські колцентри та інші незаконні бізнеси могли працювати без перешкод.

Співробітники “Альфи” в цей час намагалися його евакуювати.

6 листопада Вищий антикорупційний суд обрав Дуці запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 65 мільйонів гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, прокурори просили для Дуки заставу у 100 мільйонів гривень.

За даними слідства, генерал допомагав організатору угруповання “Кримінал” вирішувати питання в СБУ та Офісі генпрокурора.