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Розбивав телефони сокирою. У САП розкрили деталі затримання генерала СБУ Дуки

16:53 06.11.2026 Пт
2 хв
aimg Іван Носальський aimg Єлизавета Логвінчук
Розбивав телефони сокирою. У САП розкрили деталі затримання генерала СБУ Дуки Фото: Сергій Дука (РБК-Україна, Єлизавета Логвінчук)
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Генерал Служби безпеки Сергій Дука, який виявився фігурантом справи "Карфаген", під час затримання розбивав свої телефони за допомогою сокири.

Про це журналістам розповів прокурор САП Микола Карась, передає кореспондент РБК-Україна із зали суду.

За словами прокурора, детективи близько 2-ї години не могли потрапити до приміщення Дуки для проведення слідчих дій, оскільки їм перешкоджали озброєні люди.

"Збройні люди дослали патрон до патронника, навели лазерні указки на співробітників НАБУ і цим перешкоджали виконанню ухвали слідчого судді про обшук", - зазначив Карась.

За його словами, за ці дві години Дука знищував речові докази, у тому числі свої мобільні телефони сокирою.

Прокурор звернув увагу, що така поведінка прикривалася "якоюсь постановою щодо заходів безпеки".

"Оцінка цьому теж має бути дана, оскільки жодна постанова про вжиття заходів безпеки не говорить про те, що вона має вище значення перед ухвалою слідчого судді", - сказав він.

У зв'язку з цим було зареєстровано кримінальне провадження у ДБР за статтею 345 Кримінального кодексу - опір представникам правоохоронних органів під час виконання службових повноважень. Досудове розслідування триває, будуть встановлені всі обставини.

Що відомо про генерала Дуку

Нагадаємо, перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергій Дука є одним із фігурантів скандальної справи "Карфаген".

Правоохоронці підозрюють, що генерал СБУ "кришував" злочинне угруповання. Зокрема, зловмисники займалися організацією роботи шахрайських кол-центрів.

Сьогодні, 6 листопада, Дуці обирають запобіжний захід. Сторона звинувачення просить взяти Дуку під варту із можливістю внести заставу у розмірі 100 млн гривень.

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