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Справа "Карфаген": арештовано родича і довірену особу Кропиви

15:44 08.09.2026 Вт
2 хв
Суд ухвалив запобіжний захід щодо ще одного фігуранта
aimg Олена Бджола
Фото: адвокат Олександр Дидич (jurconsult.pro)

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) взяв під варту адвоката Олександра Дидича. Він є підозрюваним у справі "Карфаген" і довіреною особою "Канцлера" (Сергія Кропиви).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію судового засідання ВАКС.

ВАКС взяв під варту Дидича

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання детектива.Застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до адвоката Олександра Дидича.

Слідство дізналося, що Дидич був довіреною особою Сергія Кропиви. І не тільки - його дружина є сестрою "Канцлера".

Дидич може внести заставу у розмірі 15 мільйонів гривень.

Якшо підозрюваного випустять під заставу, він повинен:

  • здати паспорти для виїзду за кордон;
  • утриматися від спілкування з певними особами, зокрема, з Кравченком;
  • носити електронний браслет.

Таке рішення ухвалив слідчий суддя Ігор Строгий.

Дидич підозрюється в двох особливо тяжких злочинах:

  • участі в злочинній організації,
  • легалізації майна.

За версією слідства, Дидич приховував приналежність майна Кропиви шляхом перереєстрації його з близьких осіб на близьких інших осіб "Камрада" Куцого - водія Кропиви.

Раніше РБК-Україна писало, що НАБУ та САП проводять масштабну спецоперацію "Карфаген" з викриття злочинного угруповання в ОГП. За даними слідства, організація забезпечувала "захист" мережі шахрайських кол-центрів, а також займалася легалізацією здобутого майна.

Також повідомлялося, що ВАКС обрав запобіжний захід Єлизаветі "Музі" Івахненко, підозрюваній у справі НАБУ та САП "Карфаген". Її відправили під варту з можливістю внесення застави у розмірі 20 млн гривень.

Крім того, головним фігурантом в операції "Карфаген" називають Сергія Кропиву "Канцлера" - начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора. 6 вересня його взяли під варту з можливістю внесення застави 120 млн гривень.

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УкраїнаСудКорупціяЗапобіжний захід