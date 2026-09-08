Справа "Карфаген": арештовано родича і довірену особу Кропиви

ВАКС взяв під варту Дидича

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання детектива.Застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до адвоката Олександра Дидича.

Слідство дізналося, що Дидич був довіреною особою Сергія Кропиви. І не тільки - його дружина є сестрою "Канцлера".

Дидич може внести заставу у розмірі 15 мільйонів гривень.

Якшо підозрюваного випустять під заставу, він повинен:

здати паспорти для виїзду за кордон;

утриматися від спілкування з певними особами, зокрема, з Кравченком;

носити електронний браслет.

Таке рішення ухвалив слідчий суддя Ігор Строгий.

Дидич підозрюється в двох особливо тяжких злочинах:

участі в злочинній організації,

легалізації майна.

За версією слідства, Дидич приховував приналежність майна Кропиви шляхом перереєстрації його з близьких осіб на близьких інших осіб "Камрада" Куцого - водія Кропиви.

Раніше РБК-Україна писало, що НАБУ та САП проводять масштабну спецоперацію "Карфаген" з викриття злочинного угруповання в ОГП. За даними слідства, організація забезпечувала "захист" мережі шахрайських кол-центрів, а також займалася легалізацією здобутого майна.