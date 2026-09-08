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Дело "Карфаген": арестован родственник и доверенное лицо Крапивы

15:44 08.09.2026 Вт
2 мин
Суд принял меру пресечения в отношении еще одного фигуранта
aimg Елена Бджола
Фото: адвокат Александр Дидич (jurconsult.pro)

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заключил под стражу адвоката Александра Дидича. Он явлется подозреваемым по делу "Карфаген" и доверенным лицом "Канцлера" (Сергея Крапивы).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию судебного заседания ВАКС.

ВАКС взял под стражу Дидича

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство детектива. Применена меру пресечения в виде содержания под стражей к адвокату Александру Дидичу.

Следствие узнало, что Дидич был доверенным лицом Сергея Крапивы. И не только - его жена является сестрой "Канцлера".

Дидич может внести залог в размере 15 миллионов гривен.

Если подозреваемого выпустят под залог, он должен:

  • сдать паспорта для выезда за границу;
  • воздержаться от общения с определенными лицами, в частности, с Кравченко;
  • носить электронный браслет.

Такое решение принял следователь судья Игорь Строгий.

Дидич подозревается в двух особо тяжких преступлениях:

  • участии в преступной организации,
  • легализации имущества.

По версии следствия, Дидич скрывал принадлежность имущества Крапивы путем перерегистрации его с близких на близких других лиц "Камрада" Куцого - водителя Крапивы.

Ранее РБК-Украина писало, что НАБУ и САП проводят масштабную спецоперацию "Карфаген" по разоблачению преступной группировки в ОГП. По данным следствия, организация обеспечивала "защиту" сети мошеннических колл-центров, а также занималась легализацией добытого имущества.

Также сообщалось, что ВАКС избрал меру пресечения Елизавете "Музе" Ивахненко, подозреваемой по делу НАБУ и САП "Карфаген". Ее отправили под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн. гривен.

Кроме того, главным фигурантом в операции "Карфаген" называют Сергея Крапива "Канцлера" - начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генпрокурора. 6 сентября его заключили под стражу с возможностью внесения залога 120 млн гривен.

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