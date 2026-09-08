Дело "Карфаген": арестован родственник и доверенное лицо Крапивы

ВАКС взял под стражу Дидича

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство детектива. Применена меру пресечения в виде содержания под стражей к адвокату Александру Дидичу.

Следствие узнало, что Дидич был доверенным лицом Сергея Крапивы. И не только - его жена является сестрой "Канцлера".

Дидич может внести залог в размере 15 миллионов гривен.

Если подозреваемого выпустят под залог, он должен:

сдать паспорта для выезда за границу;

воздержаться от общения с определенными лицами, в частности, с Кравченко;

носить электронный браслет.

Такое решение принял следователь судья Игорь Строгий.

Дидич подозревается в двух особо тяжких преступлениях:

участии в преступной организации,

легализации имущества.

По версии следствия, Дидич скрывал принадлежность имущества Крапивы путем перерегистрации его с близких на близких других лиц "Камрада" Куцого - водителя Крапивы.

Ранее РБК-Украина писало, что НАБУ и САП проводят масштабную спецоперацию "Карфаген" по разоблачению преступной группировки в ОГП. По данным следствия, организация обеспечивала "защиту" сети мошеннических колл-центров, а также занималась легализацией добытого имущества.