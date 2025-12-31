ua en ru
Ср, 31 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Справа про хабарі в Раді: нардепу Пивоварову обрали запобіжний захід

Україна, Київ, Середа 31 грудня 2025 17:32
UA EN RU
Справа про хабарі в Раді: нардепу Пивоварову обрали запобіжний захід Фото: народний депутат Євген Пивоваров (facebook.com)
Автор: Юлія Акимова, Антон Корж

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату від "Слуги народу" Євгену Пивоварову. Нардеп, своєю чергою, заявив про "презумпцію невинуватості".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власні джерела.

Суд також ухвалив рішення проводити засідання у закритому режимі після відповідного клопотання сторони обвинувачення. Тому який саме запобіжний захід обрали Пивоварову, наразі невідомо.

Таким чином, вже обрали запобіжний захід чотирьом з п'яти народних депутатів, які є фігурантами справи про хабарі у Верховній Раді. Обирати запобіжний захід п'ятому будуть на засіданні 1 січня 2026 року, воно також буде проводитися у закритому режимі.

Нагадаємо, що 30 грудня у Вищому антикорупційному суді України обрали запобіжний захід ще одному фігуранту справи - народному депутату України від фракції "Слуга народу" Юрію Кіселю. Справу розглядали у закритому режимі, сам Кисель повідомив, що йому призначили заставу.

27 грудня НАБУ та САП повідомили про викриття організованої злочинної групи, до складу якої входили чинні народні депутати України. А вже 29 грудня стало відомо, що НАБУ та САП повідомили про підозру п'яти народним депутатам, які "продавали" свої голоси. За даними джерел РБК-Україна, це Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко, Юрій Кисель та Михайло Лаба.

Цікаво, що під час обшуків нібито було зафіксовано перешкоджання детективам НАБУ з боку співробітників Управління державної охорони під час слідчих дій у парламентських комітетах. В УДО у відповідь повідомили, що діяли відповідно до закону, здійснюючи перевірки осіб і транспорту на в’їздах до урядового кварталу.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАБУ САП Корупція Антікоррупційний суд
Новини
Замість здоров'я - ракети: РФ витратила на війну 22 річні бюджети медицини
Замість здоров'я - ракети: РФ витратила на війну 22 річні бюджети медицини
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем