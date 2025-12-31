Дело о взятках в Раде: нардепу Пивоварову избрали меру пресечения

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату от "Слуги народа" Евгению Пивоварову. Нардеп, в свою очередь, заявил о "презумпции невиновности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Таким образом, уже избрали меру пресечения четырем из пяти народных депутатов, которые являются фигурантами дела о взятках в Верховной Раде. Выбирать меру пресечения пятому будут на заседании 1 января 2026 года, оно также будет проводиться в закрытом режиме.

Суд также принял решение проводить заседание в закрытом режиме после соответствующего ходатайства стороны обвинения. Поэтому какую именно меру пресечения избрали Пивоварову, пока неизвестно.

Напомним, что 30 декабря в Высшем антикоррупционном суде Украины избрали меру пресечения еще одному фигуранту дела - народному депутату Украины от фракции "Слуга народа" Юрию Киселю. Дело рассматривалось в закрытом режиме, сам Кисель сообщил, что ему назначили залог.

27 декабря НАБУ и САП сообщили о разоблачении организованной преступной группы, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины. А уже 29 декабря стало известно, что НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти народным депутатам, которые "продавали" свои голоса. По данным источников РБК-Украина, это Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко, Юрий Кисель и Михаил Лаба.

Интересно, что во время обысков якобы было зафиксировано препятствование детективам НАБУ со стороны сотрудников Управления государственной охраны во время следственных действий в парламентских комитетах. В УГО в ответ сообщили, что действовали в соответствии с законом, осуществляя проверки лиц и транспорта на въездах в правительственный квартал.