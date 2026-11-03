Справа про громадянство Труханова: ексмер заявив про процедурні фальсифікації

Ексмер Одеси Геннадій Труханов заявив про порушення у справі щодо позбавлення його громадянства. За його словами, на засіданні комісії при Президентові не могло бути законних документів, адже їхня доставка з Одеси до Києва за один день була фізично неможливою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Telegram Геннадія Труханова.

Про які порушення заявив Труханов

Як розповів колишній очільник міста, у Верховному Суді завершилися виступи сторін, і суд перейшов до безпосереднього дослідження матеріалів справи. Вже на цьому етапі з'ясувалися нові факти щодо процедури проходження документів від Служби безпеки України.



Ексмер зазначив, що документи від СБУ надійшли до Міграційної служби (ДМС) в Одеській області у п'ятницю 10 жовтня о 17:47, тобто вже у неробочий час. Фактично працівники відомства вперше побачили їх в електронному вигляді лише в понеділок, 13 жовтня.

Згідно із законом, регіональне відділення мало вивчити матеріали, перевірити їх, підготувати подання та передати до центрального апарату ДМС, а звідти - на Комісію при Президентові України.



Труханов наголосив, що передача мала відбуватися виключно спеціальним зв'язком - в оригіналах, із підписами та мокрими печатками.

Його захист наполягає, що провести належну перевірку і доставити оригінали спецзв'язком до столиці за один день було фізично та юридично неможливо. З огляду на це колишній мер стверджує, що сфальсифікованими були не лише самі докази, а й уся процедура їхнього оформлення.



Окремо Труханов звернув увагу на те, що відповідну Комісію очолювала колишня заступниця голови Офісу Президента Ірина Мудра, яку він назвав фігуранткою кримінальних проваджень, що нещодавно вийшла із СІЗО.

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Наступне засідання Верховного Суду у цій справі призначене на 17 листопада. За словами ексмера, його сторона продовжить доводити свою позицію мовою фактів і доказів.

Чому Труханова позбавили громадянства

У жовтні 2025 року президент указом припинив громадянство України Геннадія Труханова, який на той час обіймав посаду мера Одеси. Рішення ухвалила Комісія при Президентові України з питань громадянства на підставі матеріалів СБУ.

За версією спецслужби, Труханов має російське громадянство та чинний закордонний паспорт РФ, виданий 15 грудня 2015 року. СБУ також заявляла про наявність у нього російського податкового номера.

Сам Труханов ці твердження заперечує. Він наголошував, що ніколи не мав російського громадянства, називав оприлюднені документи підробленими та оскаржив рішення про припинення українського громадянства у Верховному Суді.