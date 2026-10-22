Незавірені ксерокопії замість доказів: Труханов розповів про перебіг своєї справи

Як повідомив Труханов, нещодавно відбулося вже четверте засідання Верховного суду у справі про позбавлення його громадянства.



За його словами, протягом року ні він, ні його адвокат, ні судді не отримали чіткої відповіді щодо підстав такого рішення.



"За весь цей рік ані я, ані мій адвокат, ані навіть колегія суддів не змогли отримати від Офісу Президента, СБУ чи Міграційної служби чіткої відповіді на одне просте запитання: що саме стало підставою для позбавлення мене громадянства? Відповіді просто немає", - написав він.



Труханов зазначив, що представники державних органів надали суду незасвідчені копії документів, які, за його словами, не можуть вважатися належними доказами.



Він додав, що під час засідань судді просять надати належним чином засвідчені копії та уточнюють, хто саме підписав документи.



"Ті ксерокопії, які були надані, не є належними доказами - їх ніхто не перевіряв і не завіряв. Навіть судді Верховного суду дивуються і запитують представників: "Надайте завірені копії. Ми не бачимо, хто це засвідчив, хто підписав ці папірці". А ті лише: "Я не знаю", - розповів Труханов.