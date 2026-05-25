Справа "Енергоатому" могла стати елементом тиску на Зеленського, - розслідування DIE ZEIT

Скандал навколо "Енергоатому" міг бути інструментом політичного тиску на Україну під час обговорення мирного плану завершення війни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на журналістське розслідування німецького тижневика DIE ZEIT .

У матеріалі під назвою "Attack from within" автори припускають, що викриття корупційних схем, у яких нібито фігурують особи з оточення Володимира Зеленського, збіглося у часі з критичними міжнародними переговорами.

За даними журналістів, загострення навколо цієї справи відбулося восени, одразу після того, як президент України відмовився підтримувати запропонований Білим домом план завершення війни.

У виданні зазначають, що окремі пункти цього документа виглядали "написаними в Москві", і саме після відмови Києва ситуацію довкола "Енергоатому" почали активно використовувати для тиску на керівництво держави.

"Ця справа тісно пов'язана з мирними переговорами між Україною, Росією та США. Перші деталі корупційного скандалу навколо "Енергоатому" з'явилися саме тоді, коли восени США представили 28-пунктний план завершення війни. Цей список виглядав так, ніби його написали в Москві, і Зеленський навідріз відмовився його підписувати - після чого і вибухнув цей скандал", - пише DIE ZEIT.

Джерела ЗМІ вказують на те, що витік інформації про розслідування міг бути навмисно спланованою акцією для політичного впливу

"Інсайдери припускають, що адміністрація США організувала витік деталей справи, щоб зламати опір Зеленського", - йдеться у розслідуванні.

До слова, директор НАБУ Семен Кривонос у коментарі DIE ZEIT наголосив, що президент України не є фігурантом цих проваджень.