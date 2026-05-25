Скандал вокруг "Энергоатома" мог быть инструментом политического давления на Украину при обсуждении мирного плана завершения войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на журналистское расследование немецкого еженедельника DIE ZEIT .

В материале под названием "Attack from within" авторы предполагают, что разоблачение коррупционных схем, в которых якобы фигурируют лица из окружения Владимира Зеленского, совпало по времени с критическими международными переговорами.

По данным журналистов, обострение вокруг этого дела произошло осенью, сразу после того, как президент Украины отказался поддерживать предложенный Белым домом план завершения войны.

В издании отмечают, что отдельные пункты этого документа выглядели "написанными в Москве", и именно после отказа Киева ситуацию вокруг "Энергоатома" начали активно использовать для давления на руководство государства.

"Это дело тесно связано с мирными переговорами между Украиной, Россией и США. Первые детали коррупционного скандала вокруг "Энергоатома" появились именно тогда, когда осенью США представили 28-пунктный план завершения войны. Этот список выглядел так, будто его написали в Москве, и Зеленский наотрез отказался его подписывать - после чего и разразился этот скандал", - пишет DIE ZEIT.

Источники СМИ указывают на то, что утечка информации о расследовании могла быть намеренно спланированной акцией для политического влияния

"Инсайдеры предполагают, что администрация США организовала утечку деталей дела, чтобы сломать сопротивление Зеленского", - говорится в расследовании.

К слову, директор НАБУ Семен Кривонос в комментарии DIE ZEIT отметил, что президент Украины не является фигурантом этих производств.