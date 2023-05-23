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Справа екс-голови Верховного суду Князєва: під час обшуку вилучили ще пів мільйона доларів

Фото: колишній голова Верховного суду Всеволод Князєв (pravo.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У справі колишьного голови Верховного суду Всеволода Князєва, якого спіймали на великому хабарі, додатково вилучили ще майже пів мільйона доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

"НАБУ і САП під час обшуку вилучили велику суму готівки у майже пів мільйона доларів США, сховану учасниками злочину у справі за підозрою голови Верховного суду. Наразі НАБУ і САП досліджують джерело походження і приналежність цих коштів", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що обшук провели 22 травня у межах досудового розслідування отримання 2,7 млн доларів хабаря колишнім головою ВС та адвокатом. Гроші передавали Князєву в обмін на рішення на користь одного з українських бізнесменів.

Справа Князєва

15 травня правоохоронці спіймали Князєва на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів. Наступного дня пленум Верховного суду підтримав дострокове припинення повноважень Князєва та його позбавили посади голови суду.

18 травня, ВРП дала дозвіл на утримання під вартою Князєва, а вже ввечері його арештували до 14 липня з можливістю внесення застави у розмірі 107 млн гривень.

Більше про справу читайте у матеріалі РБК-Україна.

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