Справа екс-голови Верховного суду Князєва: під час обшуку вилучили ще пів мільйона доларів

"НАБУ і САП під час обшуку вилучили велику суму готівки у майже пів мільйона доларів США, сховану учасниками злочину у справі за підозрою голови Верховного суду. Наразі НАБУ і САП досліджують джерело походження і приналежність цих коштів", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що обшук провели 22 травня у межах досудового розслідування отримання 2,7 млн доларів хабаря колишнім головою ВС та адвокатом. Гроші передавали Князєву в обмін на рішення на користь одного з українських бізнесменів.

Справа Князєва

15 травня правоохоронці спіймали Князєва на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів. Наступного дня пленум Верховного суду підтримав дострокове припинення повноважень Князєва та його позбавили посади голови суду.

18 травня, ВРП дала дозвіл на утримання під вартою Князєва, а вже ввечері його арештували до 14 липня з можливістю внесення застави у розмірі 107 млн гривень.

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