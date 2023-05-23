Дело экс-главы Верховного суда Князева: во время обыска изъяли еще полмиллиона долларов

"НАБУ и САП во время обыска изъяли крупную сумму наличных почти в полмиллиона долларов США, скрытую участниками преступления по делу по подозрению главы Верховного суда. В настоящее время НАБУ и САП исследуют источник происхождения и принадлежность этих средств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обыск был проведен 22 мая в рамках досудебного расследования получения 2,7 млн долларов взятки бывшим главой ВС и адвокатом. Деньги передавали Князеву в обмен на решение в пользу одного из украинских бизнесменов.

Дело Князева

15 мая правоохранители поймали Князева на взятке в размере 2,7 млн долларов. На следующий день пленум Верховного суда поддержал досрочное прекращение полномочий Князева и его лишили должности главы суда.

18 мая ВСП дал разрешение на содержание под стражей Князева, а уже вечером его арестовали до 14 июля с возможностью внесения залога в размере 107 млн гривен.

Больше о деле читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.