Справа екс-глави Верховного суду: спільнику Князєва винесли вирок

Горецький та прокурор САП уклали угоду про визнання винуватості. ВАКС затвердив угоду та визнав адвоката винним у пособництві в наданні хабаря у розмірі 2,7 млн доларів і в шахрайстві.

Суд призначив спільнику Князєва п'ять років умовно з іспитовим строком у три роки. Адвокат має співпрацювати зі стороною обвинувачення та перерахувати 21 млн гривень на спеціальний рахунок у Фонд United 24 на проєкт "Армія дронів".

Також вилучені в ході розслідування 29 млн гривень також будуть перераховані на підтримку ЗСУ. Крім того, у порядку спеціальної конфіскації стягується 350 тисяч доларів.

Справа Князєва

Нагадаємо, 15 травня правоохоронці спіймали Князєва на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів. Хабар був пов'язаний із рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат.

Пленум Верховного суду підтримав його дострокове припинення повноважень. Князєва також позбавили посади голови суду. 18 травня його арештували з можливістю внесення застави у розмірі 107 млн гривень.

Після цього суд вже двічі зменшував розмір застави Князєву, наразі вона складає 55 млн гривень.

САП 3 жовтня завершила слідство у справі колишнього глави Верховного суду.